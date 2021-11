Queen met à jour ses profils de médias sociaux pour marquer le jour du Souvenir | Royale | Nouvelles

La plupart des membres de la famille royale du prince Charles et Camilla, du prince William et de Kate Middleton et de la princesse Eugénie ont tous des comptes Instagram. Chaque année, la Maison de Windsor modifie les photos de profil sur ses pages de médias sociaux pour marquer le jour du Souvenir, en l’honneur de ceux qui sont morts à la guerre.

Cette année, le duc et la duchesse de Cambridge ont changé leur photo en un gros plan d’un coquelicot, pour commémorer les militaires morts dans le conflit depuis 1921.

Le coquelicot de Cambridge porte le numéro 100 pour représenter l’anniversaire marquant du symbole.

Les comptes Instagram et Twitter de la reine – sous le nom d’utilisateur TheRoyalFamily – ont changé leur photo d’une image de la reine souriante à une prise au champ du souvenir de l’abbaye de Westminster en novembre 2004.

La famille royale participera à des événements cette semaine jusqu’au dimanche du Souvenir, le 14 novembre.

La reine a annulé certains engagements après son hospitalisation, mais des rapports suggèrent que Sa Majesté prévoit d’assister au service dimanche.

Le palais a déclaré dans un communiqué: « Il reste la ferme intention de la reine d’être présente pour le service national du souvenir le dimanche du souvenir, le 14 novembre. »

Les membres de la famille royale ont de plus en plus commencé à « organiser leurs propres communications » grâce à leur présence sur les réseaux sociaux, alors que la monarchie essaie de « s’engager directement » avec le public britannique.

La famille royale possède également un compte Twitter officiel qui documente tous les engagements que les membres actifs de l’institution entreprennent semaine après semaine.

« Mais aussi les défis, en particulier dans les années à venir, dans la mesure où les médias grand public sont encore capables de présenter potentiellement une opinion publique nuancée plutôt que de couvrir » c’est ce que fait la reine et la monarchie « , sans beaucoup de critique quant à savoir si c’est populaire et ce qu’il fait.

« Je pense qu’il va y avoir une renégociation intéressante de la relation avec la monarchie et les médias au cours des prochaines décennies. »