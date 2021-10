Queen met les membres de la famille royale au premier plan au lieu que Kate montre qu’ils sont un élément clé de Firm | Royale | Nouvelles

La reine sera accompagnée du duc et de la duchesse de Gloucester et du prince Michael de Kent pour organiser une réception au château de Windsor, avant le Global Investment Summit (GIS) la semaine prochaine. Elle sera également rejointe par le prince Charles et le prince William, et Boris Johnson.

Notamment, la duchesse de Cambridge est absente du line-up.

Cela vient après des informations selon lesquelles le prince Charles, le prochain sur le trône, souhaite voir une monarchie plus allégée afin de réduire les coûts pour le contribuable.

Charles aurait l’intention de réduire la monarchie à une équipe de seulement huit membres clés, tous des membres de la famille royale travaillant dans ce qui a été considéré comme une tentative d’améliorer la réputation de la monarchie.

L’expert constitutionnel Iain MacMarthanne a déclaré à Express.co.uk : « La question fondamentale est : quelle est la vision du prince Charles pour la monarchie lorsqu’il réussit, dont l’appartenance n’est qu’une des nombreuses questions, peut-être même la moins importante d’entre elles.

« En fin de compte, la question d’une adhésion réduite concerne la perception et ce qui la motive.

« Le débat est contextualisé par le coût, l’optimisation des ressources et le désir de s’assurer que les membres de la famille royale ne sont pas considérés comme des intrus. La solution simple et évidente est de réduire le nombre. »

Mais il a expliqué pourquoi cela peut ne pas fonctionner dans la pratique, décrivant le problème du coût comme un « hareng rouge ».

MacMarthanne a noté que les dépenses des membres de la famille royale tels que les Kent et les Gloucester ne sont plus couvertes par la liste civile, mais par le biais de la bourse privée – le revenu privé du monarque.

La réception du GIS, qui verra la famille royale accueillir un certain nombre de chefs d’entreprise et d’investissement internationaux, aura lieu le mardi 19 octobre.

Une note opérationnelle de Royal Communications a déclaré: « Sa Majesté la Reine, accompagnée d’autres membres de la famille royale, organisera une réception pour les chefs d’entreprise et d’investissement internationaux au château de Windsor pour marquer le Sommet mondial sur l’investissement.

« La reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge, le duc et la duchesse de Gloucester et le prince Michael de Kent recevront officiellement le Premier ministre et les participants au Global Investment Summit au château de Windsor.

« Sa Majesté et les membres de la famille royale rencontreront ensuite les invités à St George’s Hall. »

La réception du SIG précède la participation de la reine et d’autres membres de la famille royale aux événements organisés à Glasgow pour la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 en novembre.

La communication royale a déclaré que le SIG « présentera le meilleur de l’innovation britannique et soulignera le rôle du Royaume-Uni dans les investissements verts et les technologies propres, à certains des chefs d’entreprise les plus expérimentés et les plus influents du monde entier, avant la COP26 en novembre ».