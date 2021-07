Queen, Metallica, Ac/Dc et Tool figurent sur la liste des musiciens les mieux payés de 2020 par Billboard

REINE, METALLIQUE, AC DC, OUTIL, EMBRASSER et AÉROSMITH font partie des artistes de hard rock et de heavy metal qui ont figuré sur la liste des musiciens les mieux payés de Billboard en 2020.

Pour REINEn°7 au sommet, Panneau d’affichage estime que le groupe légendaire a gagné 13,2 millions de dollars, dont 5,5 millions de dollars en streaming, 5,3 millions de dollars en ventes et 2,4 millions de dollars en édition. AC DC est à la 13e place avec 10,1 millions de dollars après le streaming, les ventes et la publication leur ont rapporté respectivement 4,3 millions de dollars, 4 millions de dollars et 1,8 million de dollars. METALLIQUE a engrangé 9 millions de dollars en 2020, dont 3,9 millions de dollars provenant du streaming, 3,7 millions de dollars des ventes et 1,4 million de dollars de l’édition, pour arriver au 18e rang.

OUTIL classé n ° 32, et 4,2 millions de dollars des revenus totaux de 6,17 millions de dollars du groupe provenaient des tournées – un pourcentage inhabituellement élevé par rapport à d’autres artistes, et qu’ils ont amassé avec la vente de billets pour des spectacles qui ont eu lieu avant l’épidémie de COVID-19.

Les revenus provenant du merchandising, de la synchronisation ou des concerts en direct n’ont pas été inclus.

Panneau d’affichage‘s US Money Makers: Les musiciens les mieux payés de 2020

N° 7 : REINE (13,2 millions de dollars)



Diffusion : 5,5 millions de dollars



Ventes : 5,3 M$



Édition : 2,4 M$



Tournée : 0 $

N° 13 AC DC (10,1 millions de dollars)



Diffusion : 4,3 millions de dollars



Ventes : 4 M$



Édition : 1,8 M$



Tournée : 0 $

N° 18 METALLIQUE (9 millions de dollars)



Diffusion : 3,9 millions de dollars



Ventes : 3,7 M$



Édition : 1,4 M$



Tournée : 0 $

N° 20 FLOYD ROSE (8,8 millions de dollars)



Diffusion : 3,2 millions de dollars



Ventes : 4,3 M$



Édition : 1,3 M$



Tournée : 0 $

N° 32 OUTIL (6,17 millions de dollars)



Diffusion : 823,4 000 $



Ventes : 557 000 $



Édition : 611 000 $



Tournée : 4,2 M$

N° 33 EMBRASSER (6 millions de dollars)



Diffusion : 431 000 $



Ventes : 348 000 $



Édition : 194,5 K$



Tournée : 5 M$

N° 34 LES PIERRES QUI ROULENT (5,69 millions de dollars)



Diffusion : 2,97 millions de dollars



Ventes : 1,8 M$



Édition : 1,17 M$



Tournée : 0 $

N° 40 AÉROSMITH (5,35 millions de dollars)



Diffusion : 1,33 million de dollars



Ventes : 564 000 $



Édition : 840 000 $



Tournée : 2,7 M$

REINE reste le 38e plus grand artiste sur Spotify aujourd’hui, avec plus de 37,6 millions d’auditeurs mensuels — plus de Kanye West, Beyoncé, LES BEATLES et Jay Z.

Selon le IFPI, REINE était le cinquième artiste d’enregistrement générant des revenus au monde en 2019, et le sixième en 2018.

