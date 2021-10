Queen «montre de légers signes de froid saisonnier» malgré la conduite et la promenade de chiens autour de Windsor | Royale | Nouvelles

La monarque de 95 ans a été invitée à annuler ses engagements royaux en Irlande du Nord après être apparemment tombée malade, des médecins ayant été appelés mardi au château de Windsor. Après inspection, les médecins du palais ont conseillé à la reine de prendre un «repos immédiat» au cours des prochains jours.

Selon une déclaration du palais de Buckingham, Sa Majesté a « accepté à contrecœur l’avis d’un médecin de se reposer pendant les prochains jours ».

« Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain », poursuit le communiqué.

« La reine envoie ses meilleurs vœux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de la visiter à l’avenir. »

Cependant, malgré apparemment « de légers signes d’un rhume saisonnier » et les conseils des médecins, Sa Majesté a été aperçue en train de conduire dans le domaine de Windsor dans sa Land Rover mercredi.

LIRE LA SUITE: Meghan fait une énorme intervention politique avec une lettre au Congrès américain

Le monarque avait également prévu d’assister à un service religieux en reconnaissance du centenaire de l’Irlande du Nord.

Le groupe des chefs d’église a publié une déclaration après avoir entendu que la reine ne se rendra pas en visite.

« Nous sommes très désolés d’apprendre qu’il ne sera pas possible pour Sa Majesté la reine Elizabeth II d’être présente pour le service de réflexion et d’espoir à Armagh demain », ont-ils déclaré.

« Nous souhaitons transmettre à Sa Majesté nos meilleurs vœux et, ce faisant, reconnaître l’importance de son engagement dans le travail de paix et de réconciliation, qui a beaucoup compté pour les habitants de cette île.

« Nous espérons que le service de demain sera l’occasion de poursuivre ce travail, en mettant l’accent sur nos espoirs communs pour l’avenir.