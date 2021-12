Queen ne passera pas Noël seule alors que les membres de la famille royale « réduisent » leurs engagements – « Prêt à voyager » | Royale | Des nouvelles

Comme quotidiennement Covid les cas dans le pays continuent d’augmenter, les projets de Noël de la reine semblaient désastreux car elle a été forcée d’annuler son traditionnel déjeuner d’avant Noël, qui devait avoir lieu au château de Windsor mardi prochain. Cependant, selon The Mirror, le monarque ne passera plus les fêtes de fin d’année seul et sera accompagné du prince Charles et Camilla, du prince William et Kate, de la princesse Anne, du prince Edward et de son épouse Sophie, qui ont annulé tout plan avant Noël. pour s’assurer qu’ils peuvent être avec elle.

Des sources royales ont déclaré au Mirror que s’il restait « une incertitude évidente quant à l’apparence exacte de Noël », les membres de la famille royale se sont engagés à faire tout leur possible pour être aux côtés de la reine.

Une source a déclaré à The Mirror : « En termes de plans pour Noël, tout est en suspens.

«Les membres supérieurs de la famille se sont parlé et ont réduit tous les contacts sauf essentiels en public afin qu’ils soient prêts à voyager pour être avec la reine partout où Noël peut avoir lieu.

« Comme elle a agi tout au long de la pandémie, la reine fera ce qu’elle pense être juste dans les circonstances actuelles qui sont en constante évolution. »

L’une des alternatives envisagées est que la famille royale passe Noël dans sa maison du château de Windsor, où la reine a passé la plupart de son temps pendant la pandémie.

Une bulle Covid sécurisée est en place avec des dizaines d’employés qui ont passé la crise à protéger la reine et le duc d’Édimbourg avant sa mort à l’âge de 99 ans en avril.

Des sources ont déclaré au Mirror que les personnes invitées devraient passer des tests Covid les jours précédents et le jour de Noël.

Le monarque de 95 ans avait auparavant prévu d’organiser un déjeuner de Noël au château de Windsor, auquel devraient assister 50 membres de la famille.

