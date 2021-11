Queen ne rencontrera peut-être JAMAIS Lilibet « Presque impossible de voir comment cela pourrait se passer en douceur » | Royale | Nouvelles

Queen: le public «a le droit de savoir» sur la santé, selon un expert

Mais Jonathan Sacerdoti a déclaré qu’il n’était néanmoins pas exclu que Meghan et Harry puissent ramener leur fille et son frère aîné Archie au Royaume-Uni pour une visite de Noël sensationnelle – tout en soulignant à quel point cela serait difficile à organiser. M. Sacerdoti s’exprimait à un moment où le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent actuellement en Californie après avoir démissionné en tant que Royals de première ligne, se concentrent sur leurs efforts philanthropiques, notamment leur récente lettre exhortant les dirigeants du G20 à tenir leur promesse de partager les vaccins avec les pays à faible revenu.

Pendant ce temps, la reine, 95 ans, a récemment été contrainte d’abandonner son projet d’assister au sommet de la COP26 à Glasgow après avoir passé une nuit à l’hôpital et avoir été invitée à se reposer.

Harry n’est retourné au Royaume-Uni que deux fois depuis que lui et sa femme ont déménagé aux États-Unis, une fois pour les funérailles du prince Philip en avril et une autre pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana en juillet, et n’a peut-être même pas vu sa grand-mère à la deuxième occasion.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, née en juin, n’a jamais visité le Royaume-Uni ni rencontré aucun de ses proches britanniques en personne.

M. Sacerdoti, un habitué de Sky News ainsi qu’un contributeur à The Spectator, a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que c’est si difficile pour les deux côtés de cette équation, j’entends par là le côté américain et le côté britannique.

La reine Elizabeth ne rencontrera peut-être jamais la fille du prince Harry et de Meghan Markle, Lilibet, a déclaré M. Sacerdoti (Image: GETTY)

La reine Elizabeth, le prince Harry et Meghan Markle à Ascot (Image : GETTY)

«Je pense que quoi qu’il arrive maintenant, cela attire des masses de publicité et de spéculation sur ce qui se passe et comment sont les relations.

« C’est vraiment dommage qu’ils ne puissent pas simplement se retirer de tout cela et permettre à la reine de rencontrer les nouveaux membres de la famille, en particulier Lilibet qu’elle n’a jamais rencontrée à notre connaissance. »

Toute décision de la part de Harry et Meghan de se rendre au Royaume-Uni déclencherait sans aucun doute le moulin à rumeurs, a souligné M. Sacerdoti.

Il a déclaré: « Je pense que cela leur rend la tâche très difficile et je ne pense pas que nous devrions les blâmer entièrement pour cela. »

Le déménagement des Sussex aux États-Unis et la publicité massive qu’il avait générée n’avaient pas facilité la situation, a-t-il reconnu.

La reine Elizabeth se prépare pour son jubilé de platine l’année prochaine (Image: GETTY)

Quoi qu’ils fassent, maintenant, il est pratiquement impossible de voir comment cela pourrait se passer en douceur Jonathan Sacerdoti

Mais il a averti : « Quoi qu’ils fassent, maintenant, il est pratiquement impossible de voir comment cela pourrait se passer sans heurts sans une masse de spéculations et de complications. »

M. Sacerdoti a déclaré que ce serait une « immense honte » si la reine ne rencontrait jamais Lilibet en personne.

Il a ajouté: «Je pense que beaucoup d’entre nous ne rencontrent pas d’arrière-grands-parents, et même ceux qui le font ne se souviennent souvent pas d’eux à l’âge adulte, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas pertinent ou n’a pas d’importance.

« Bien sûr que oui et c’est symboliquement important dans ce cas également, d’autant plus qu’elle porte le nom de la reine.

« Cela dit, on pense qu’ils se sont « rencontrés » en ligne via des appels vidéo, bien que cela puisse être une étrange façon de se rencontrer à cette époque, d’autant plus qu’un bébé n’en serait pas vraiment conscient.

La reine Elizabeth a à peine vu le prince Harry ou Meghan Markle depuis leur déménagement aux États-Unis (Image: GETTY)

Le prince Harry, Meghan Markle et bébé Archie (Image: GETTY)

«Mais les bébés de cet âge ne sont pas conscients de trop.

«Je pense que s’il y a une opportunité, les deux parties le prendraient volontiers pour que la reine et Lilibet se rencontrent et en effet pour que la reine rencontre Harry et Meghan en privé peut-être.

« Mais je ne vois pas comment cela est possible en ce moment sans une planification très minutieuse. »

Lorsqu’on lui a demandé si une visite de Noël pourrait être une option, M. Sacerdoti a déclaré: « Ce serait certainement une bonne idée s’ils pouvaient être ensemble pour Noël et je sais que Noël est très important pour la reine.

« Pour autant que nous le sachions tous, c’est toujours une période spéciale de l’année pour elle, pas seulement religieusement, mais en termes de famille comme pour la plupart des Britanniques.

La vie de la reine Elizabeth en images (Image: Express)

« Je pense donc que si c’était possible, ce serait certainement quelque chose qui pourrait être une opportunité. »

Cependant, il a souligné une fois de plus l’examen minutieux qui en résulterait serait difficile.

Il a expliqué : « Cela offrira des possibilités infinies de spéculation de la part des médias et de nous tous, commentateurs, et je pense qu’ils ne verraient pas nécessairement cela comme souhaitable.

« Je pense qu’aucun d’entre nous ne sait quelle est la situation réelle. Nous ne sommes pas au courant de leurs conversations privées et même les morceaux qui s’échappent par des contacts et des sources proches ne sont pas nécessairement fiables.

« Donc, je pense qu’en termes de savoir s’ils peuvent ou non se rencontrer pour Noël, nous devons leur laisser le soin. »

Le prince William et le prince Harry avec leur cousin Peter Phillips aux funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

M. Sacerdoti a suggéré: «D’une certaine manière, je pense que la meilleure chose pour tous serait s’il y avait une sorte de moyen magique pour qu’ils puissent se rencontrer de manière totalement secrète et privée, mais ce n’est pas vraiment possible et je ne peux même pas les voir. essayer de planifier quelque chose comme ça parce que s’il y avait une fuite, ce serait encore plus explosif.

« Je pense qu’il y a des obstacles sur la voie de la réconciliation au sein de la famille, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas nécessairement être surmontés, mais il faudra une planification très minutieuse et de très bonnes intentions des deux côtés pour surmonter ces obstacles. »

Il a poursuivi: «Je pense que lorsqu’une famille a des difficultés, il faut souvent un effort énorme et gargantuesque pour les surmonter pour le bien des relations familiales individuelles et de groupe et de l’amour et de l’affection que les familles ressentent même lorsqu’elles sont en désaccord ou se brouillent. avec une autre.

«Et je pense juste qu’il s’agit de la famille royale et que ces personnes sont aussi en vue qu’elles ne font que rendre cela plus difficile.

« Cela peut les empêcher de surmonter ces obstacles. Et c’est l’un des défis.