Queen news: Archie a parlé à Queen avec un «accent américain distinct» pour son anniversaire Zoom call | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont célébré jeudi l’anniversaire d’Archie Harrison Mountbatten-Windsor par une petite célébration dans leur maison californienne, alors que la pandémie de Covid fait rage. Il a depuis été rapporté que la reine avait envoyé des souhaits d’anniversaire à son arrière-petit-fils par le biais d’un appel vidéo plus tôt cette semaine. Des sources ont déclaré à Mirror Online que le tout-petit aurait probablement montré “un accent américain distinct” pendant l’appel.

Les membres de la famille royale ont également souhaité à Archie un joyeux anniversaire publiquement sur leurs chaînes de médias sociaux – bien que de nombreux observateurs royaux aient déclaré que les photos qu’ils utilisaient de lui avaient été prises avant que Harry et Meghan ne quittent leurs rôles de membres de la famille royale l’année dernière.

Cela vient du fait que le prince Charles n’aurait vu son petit-fils que deux fois depuis sa naissance, il est donc peu probable qu’il ait des photos récentes de lui.

En conséquence, son compte officiel de Clarence House a dû utiliser des photos de peu de temps après sa naissance ou de son baptême officiel.

Une source a déclaré au Mail: «La vérité est que le prince de Galles a à peine vu son petit-fils deux fois depuis sa naissance.

«En fait, chaque membre de la famille de Harry peut facilement compter sur une main le nombre de fois où ils ont vu Archie après sa naissance et avant que la famille ne quitte le Royaume-Uni.

“C’est une situation très triste.”

Harry est récemment retourné au Royaume-Uni pour la première fois depuis son déménagement aux États-Unis alors qu’il rejoignait la famille royale pour faire ses adieux au prince Philip le mois dernier.

Cependant, il n’aurait parlé que brièvement à son père Charles et à son frère le prince William alors que leur relation tendue se poursuivait.

Il a déclaré: “Ma grand-mère et moi avons une très bonne relation. Et une compréhension. Et j’ai un profond respect pour elle.”

Harry a également dit à Oprah qu’il se sentait déçu par son père et qu ‘”il s’est passé beaucoup de mal” entre eux.

Il a également ajouté que sa relation avec son frère William était “espacée” mais il l’aimait en morceaux.

Harry a dit: “Comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux. C’est mon frère.

«Nous avons vécu l’enfer ensemble. Je veux dire, nous avons une expérience commune. Mais nous sommes sur des chemins différents.

“La relation est l’espace pour le moment. Et le temps guérit toutes choses, espérons-le.”

Le duc a également ajouté qu’il se sentait piégé dans la famille royale et partageait sa «compassion» pour William et Charles étant incapables de quitter leurs rôles.

Il a dit: “Mon père et mon frère, ils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela.”

Meghan a également parlé du fait que son fils Archie ne recevait pas de sécurité après qu’il ne soit pas devenu prince.

Elle a également suggéré qu’Archie n’avait pas été fait prince en raison de sa race, même si les règles établies par George V signifiaient qu’il n’avait pas le droit d’en être un.

Oprah a demandé: “Pensez-vous que c’est à cause de sa race? Je sais que c’est une question chargée.”

Meghan a répondu: “Je peux vous donner une réponse honnête. Au cours de ces mois où j’étais enceinte, à peu près à la même époque, nous (avons eu) la conversation selon laquelle il ne sera pas assuré, il ne recevra pas de titre. . Et aussi des inquiétudes et des conversations sur la façon dont sa peau pourrait être sombre à sa naissance. “

La reine a publié une déclaration disant que «si certains souvenirs peuvent varier», les problèmes seraient pris «très au sérieux», mais traités en privé en tant que famille.