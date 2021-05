Queen news: Cousin s’ouvre sur la douleur du monarque – «Philip était son épine dorsale» | Royal | Nouvelles

Le prince Philip était le patriarche fiable de la famille royale et nous manquera vraiment, a déclaré la cousine au troisième degré de la reine, la princesse Olga Romanoff, à propos de son décès. Elle a déclaré au Daily Telegraph: “Il avait presque 100 ans, donc ce n’était pas totalement inattendu, mais il a fait tellement de choses et il était l’épine dorsale et l’épaule de la reine et il nous manquera terriblement.

«Le prince Philip avait des années de moins que mon père, mais ils étaient assez étroitement liés de deux côtés, le danois et le russe.

«Je suis vraiment désolé pour la reine et la famille, les enfants.

«La princesse Anne était très proche de son père.

“On pourrait l’admirer. Pauvres nous tous. Et ils ne peuvent même pas avoir des funérailles décentes.”

Les commentaires de la princesse Olga le jour du décès du prince Philip ont été publiés avant la diffusion du documentaire d’ITV ce soir “ La reine et ses cousins ​​avec Alexander Armstrong ”.

Avant l’annonce de sa mort, la princesse Olga a décrit le duc d’Édimbourg comme «tout à fait divin» et presque un de ses héros dans sa jeunesse.

Elle a dit: “J’adorerais avoir rencontré [him] quand il était plus jeune parce qu’il est presque un de mes héros. “

Parlant de son attitude irréprochable, la princesse Olga a ajouté: “Je pense juste qu’il est merveilleux parce que A) il est très beau.

“B) il ne prend pas de taureaux ***. Il le dit comme ça même s’il a des ennuis.”

La princesse Olga est le plus jeune enfant du prince Andrei Alexandrovitch de Russie – le neveu aîné du dernier tsar de Russie, Nicolas II.

La princesse Olga est liée à la maison de Windsor car le roi George V était le cousin germain de Nicolas II.

Le prince Philip est décédé paisiblement dans la matinée du 9 avril au château de Windsor, comme annoncé par le palais de Buckingham.

Son certificat de décès décrit la cause du décès comme la «vieillesse», une raison normalement jugée acceptable pour les personnes âgées de 80 ans et si rédigée par le médecin qui, à la suite du patient, a constaté une dégradation constante de leur état de santé.

Sir Huw Thomas, chef de la maison médicale royale, a certifié le document officiel.

L’acte de décès officiel du duc présentait également le nom du prince Philip à la naissance et celui avec lequel il était connu avant de rejoindre la maison de Windsor.

Son nom complet a été répertorié comme: “Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg anciennement connu sous le nom de Prince Philippos de Grèce et du Danemark anciennement connu sous le nom de Philip Mountbatten.”

Le secrétaire privé du duc, le brigadier Archie Miller-Bakewell, a également enregistré sa mort au Royal Borough of Windsor and Maidenhead le 13 avril.

Quelques jours plus tard, le 17 avril, 30 personnes se sont rassemblées au château de Windsor pour assister aux funérailles simplifiées, conformément à la réglementation gouvernementale sur le coronavirus.

Alors que seuls les parents proches et les personnes clés de la vie du duc étaient autorisés à entrer dans la chapelle St George pour leur rendre un dernier respect, le cortège funèbre du château de Windsor à l’église a présenté un hommage émouvant de plusieurs régiments militaires, marquant la relation étroite du duc avec les forces armées.

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont récemment parlé de la façon dont les régiments qu’ils dirigent – respectivement les gardes gallois et les fusils – les ont remplis de fierté avec leur hommage au prince Philip le jour de ses funérailles.

Lors d’un engagement qui a eu lieu à Windsor plus tôt ce mois-ci, le prince Charles a déclaré: «J’étais tellement fier de ceux d’entre vous qui ont fait partie de l’équipe lors des funérailles de mon père récemment.

«Si je puis dire ainsi, quel merveilleux crédit non seulement aux gardes gallois, mais aussi à la division des ménages et à tous ceux qui étaient à la parade, pour ce que vous avez tous fait.

«Je connais ma famille et moi avons été profondément émus par la façon dont vous vous êtes tous acquittés de vos fonctions.

“Des gens d’autres pays m’ont appelé pour me dire qu’ils n’avaient jamais rien vu d’aussi merveilleux, d’aussi beau et avec une telle dignité et style.”