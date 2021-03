Queen news: George, Louis et Charlotte suivent les traces de «Gan Gan» dans un nouveau passe-temps | Royal | Nouvelles

Pendant le verrouillage, les princes George et Louis et la princesse Charlotte sont devenus de fervents cavaliers chez eux à Norfolk avec leurs parents. Tel est leur vif intérêt pour l’équitation, les enfants chercheront à aller rouler avec Sa Majesté, ou «Gan Gan» comme ils l’appellent, à Windsor et à Balmoral une fois les restrictions de verrouillage levées cet été. La reine a même pris un vif intérêt pour la poursuite de l’équitation chez les enfants et a elle-même été une cavalière passionnée depuis qu’elle était petite.

Selon le Times, les trois enfants ont perfectionné leurs compétences avec des poneys, George ayant déjà suivi des cours d’équitation avec le poney Shetland de Zara Tindall.

Après la mort de leur bien-aimé cocker spaniel Lupo, on pense que l’équitation a détourné l’esprit des enfants de la perte tragique.

Dans une publication sur Instagram, la famille a déclaré: « Il est au cœur de notre famille depuis neuf ans et il nous manquera tellement. »

Bien qu’ils s’intéressent à l’équitation, Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William, ont encouragé les enfants à adopter une approche pratique de l’équitation.

Selon les rapports, Charlotte a montré son amour des chevaux lorsqu’elle arborait un porte-clés licorne sur son étui à crayons lors de son premier jour d’école à l’école de Thomas, Battersea.

Willian et le prince Harry s’étaient tous deux intéressés à l’équitation pendant leur jeunesse.

Le prince Charles et leur mère, la princesse Diana, avaient emmené les deux garçons à Highgrove, dans le Gloucestershire.

La reine s’intéresse aux chevaux depuis qu’elle a reçu un poney pour son cinquième anniversaire par ses petits-enfants, George V.

«Je ne suis pas arrivé à l’hôpital. Sur le sol de la salle de bain.

«Alors oui, il courait vers la salle de sport, prends un tapis, entre dans la salle de bain, pose le tapis sur le sol, les serviettes en bas, un appareil dentaire, un appareil orthopédique, un appareil orthopédique.

« Heureusement, la sage-femme qui allait nous rencontrer à l’hôpital n’était pas si loin qu’elle est donc arrivée juste au moment où nous avions pris le poste et la deuxième sage-femme est arrivée juste après l’arrivée de la tête. »

Une déclaration du palais de Buckingham disait: « La reine et le duc d’Édimbourg sont ravis de la nouvelle et ont hâte de rencontrer leur 10e arrière-petit-enfant lorsque les circonstances le permettront. »

L’enfant sera le 22e en ligne vers le trône et est le troisième enfant des Tindalls après Mia et Lena.

Cela survient également des semaines après que la cousine de Zara, la princesse Eugénie, a également donné naissance à un fils le 9 février.

Août Philip Hawke Brooksbank est né le mois dernier et est le premier enfant d’Eugénie et de Jack Brooksbank.