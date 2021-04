Queen news: La police a réveillé la fermeture après que David Jason ait fait un jibe de «gorille» – «Pas brillant» Royal | Nouvelles

Il est venu d’une vidéo refaite à neuf du légendaire acteur de Only Fools and Horses Sir David Jason apparaissant en tant qu’invité sur la couverture en direct de la BBC du 90e anniversaire de la reine. Il a été rejoint par l’auteur Michael Morpurgo et le rappeur will.i.am, dans une conversation avec la présentatrice Kirsty Young. Les quatre célébrités échangeaient des histoires sur les fois où elles avaient rencontré la reine, Mme Young demandant à Sir David de partager l’une de ses anecdotes sur son sens de l’humour.

Il a dit en 2016: «Eh bien, elle a toujours été vraiment convenable.

«Mais je me souviens d’avoir vu un morceau de télévision improvisée lorsqu’elle parlait à sa famille d’un ambassadeur qui venait d’un autre pays.

«Elle a dit: ‘En fait, je pensais que je parlais à un gorille’.

“Cela montre qu’elle a le sens de l’humour.”

Le clip est à nouveau à la mode en ligne aujourd’hui, où il a accumulé près d’un demi-million de vues, avec beaucoup de doublage de Sa Majesté comme «raciste» et appelant à «annuler» Sir David pour l’avoir amusée.

L’un d’eux a noté: «Si cela ne définit pas le racisme institutionnalisé, je ne sais pas ce que cela signifie. David Jason, quelle déception.

Un autre a ajouté: «Pouvons-nous simplement arrêter cette prétention que la reine est une gentille vieille dame. Qui dit quelque chose comme ça, sérieusement?

Un troisième a déclaré: «C’est le racisme anglais de pointe. Ils le font juste en face de vous avec un sourire sur leur visage, et vous êtes le ****** de ne pas participer. “

Et un quatrième a averti: «Je viens de regarder David Jason vider les restes de sa carrière dans les toilettes.»

«Regardez tous les gens qui tweetent qu’il est raciste, puis réalisez à quel point ils sont des moutons désemparés. Montrez-les et riez-les.

Et un quatrième résumait l’épreuve: «Tous les flocons de neige se sont jetés sur David Jason pour avoir rappelé une histoire de la reine, qui a appelé quelqu’un un gorille il y a des années.

“Snowflakes n’a pas réussi à rechercher de qui la reine parlait.”

Cela survient alors que la reine pleure la mort de son mari après 73 ans de mariage ensemble.

La famille royale a rompu son silence ce matin pour commenter le décès du prince Philip hier, âgé de 99 ans.

La famille royale a tweeté: “Il a tout simplement été ma force et je suis resté pendant toutes ces années, et moi, ainsi que toute sa famille, et ce pays et de nombreux autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous le serons jamais savoir. “

La citation a été tirée du discours de la reine pour marquer leur anniversaire de mariage en or en 1997.

Le poste avait été transféré du compte officiel de la famille royale par d’autres membres du cabinet.

L’hommage a été retweeté par Kate, la duchesse de Cambridge et le compte Kensington Royal du prince William quelques minutes après sa première diffusion.