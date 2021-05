Queen news: La rangée de titres de Meghan et Harry pourrait «donner aux anti-monarchistes une chance de fléchir les muscles» | Royal | Nouvelles

Des assistants du palais auraient appelé Meghan et Harry à retirer leurs titres à la suite des remarques du duc de Sussex faites lors du dernier épisode du podcast Armchair Expert. De nombreux fans royaux ont également rejoint cet appel, exhortant la reine à intervenir. Cependant, deux auteurs royaux ont exprimé des inquiétudes quant à l’effet d’entraînement que cette décision pourrait avoir sur la monarchie, suggérant qu’elle pourrait ouvrir la porte aux républicains pour appeler à la suppression des titres d’autres membres de la famille royale au point de dépouiller le toute l’institution.

La biographe royale Angela Levin a écrit sur Twitter: “Seul le Parlement peut retirer les titres royaux de Harry et Meghan. Pas le palais.

“Est-ce que quelqu’un d’autre craint que cela puisse encourager les anti-monarchistes à essayer de renverser toute la monarchie?”

Le commentateur royal Robert Jobson était d’accord avec son analyse et, dans une réponse à son tweet, a déclaré: “Cela donnerait certainement aux anti-monarchistes une chance de fléchir leurs muscles.”

Au lieu de prendre la mesure drastique de retirer leur titre, la reine devrait demander à Meghan et Harry de ne pas se faire passer pour duchesse et duc, tout comme elle l’a fait après Megxit avec leur statut d’altesse royale, a déclaré M. Jobson.

Il a poursuivi: «La reine devrait leur dire de ne pas les utiliser.

«Harry et Meghan ont clairement indiqué qu’ils rejetaient l’institution et ce qu’elle représentait.

“Pourquoi utiliser des titres alors pour des livres et d’autres projets?”

Ces analyses ont été bien accueillies par un fan royal, qui dans une réponse à Mme Levin a déclaré: “Oui, je le suis. Ne supprimez pas les titres et les styles. Cela ne fera qu’alimenter le feu.”

La reine pourrait supprimer les styles HRH de Meghan et Harry et les titres de prince et de princesse par le biais de lettres de brevets.

Cependant, elle n’a pas le pouvoir de leur enlever leur pairie, bien qu’elle ait créé Harry et Meghan Duke et Duchess le jour de leur mariage.

Cela prendrait une loi du Parlement, qui serait plus tard sanctionnée par la sanction royale.

Au cours du podcast dirigé par Dax Shepard, le prince Harry a comparé la vie dans la famille royale à “un mélange de Truman Show et d’être dans un zoo”.

Il partageait également un point de vue sur la représentation traditionnelle des princes et des princesses et semblait critiquer le prince Charles pour son éducation.

De plus, il a expliqué qu’il ne voulait pas être un royal actif dans la vingtaine et ses problèmes de santé mentale, surmontés avec l’aide de la thérapie.

Le commentaire sur la parentalité aurait irrité les aides du palais, l’un d’eux ayant déclaré dimanche au Mail: «Les gens sont consternés qu’il ait pu faire cela à la reine alors que le duc d’Édimbourg est à peine dans sa tombe.

«Entraîner son grand-père là-dedans est tellement choquant et irrespectueux.

«Le duc de Sussex a maintenant passé beaucoup de temps à souligner qu’il n’est pas différent des autres et à attaquer l’institution qui, selon lui, lui a causé tant de douleur.

“Il y a un sentiment croissant que si vous n’aimez pas tant l’institution, vous ne devriez pas avoir les titres.”

Les dernières remarques du prince Harry semblent avoir été détournées par Republic, une organisation appelant à l’abolition de la monarchie au profit d’un chef d’État élu.

Le groupe a écrit sur Twitter jeudi en partageant un article sur le podcast du duc: «Lire au-delà des gros titres et cela ressemble beaucoup à Harry en train de s’opposer à la monarchie.

“Ce n’est clairement pas bon pour la famille royale, ce n’est certainement pas bon pour la Grande-Bretagne. Il est temps de mettre fin à la série.”

Graham Smith, le PDG de Republic, est allé jusqu’à affirmer que le duc de Sussex avait des sentiments «démocratiques et républicains dans l’âme».

Il a dit: «Harry n’est clairement pas intéressé par la vie royale et veut une meilleure éducation pour ses enfants que celle qui lui a été donnée par Charles.

“Quand il cite Meghan en disant:” Vous n’avez pas besoin d’être une princesse, vous pouvez créer la vie qui sera meilleure que n’importe quelle princesse “, c’est un sentiment démocratique et républicain.

«C’est un appel à mettre fin à la monarchie.

“Il est temps que nous passions tous à autre chose. Pour le bien des enfants de Harry et William, et pour le bien de la démocratie britannique.”