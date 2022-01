Queen news: L’amour de la restauration rapide dévoilé par le chef royal – mais JAMAIS McDonald’s ou KFC | Royale | Des nouvelles

Le chef professionnel Darren O’Grady a préparé des repas dans la cuisine royale pour la reine, le prince Harry, le prince William et la princesse Diana au cours d’un séjour de 15 ans dans la cuisine du palais de Buckingham. Il a révélé que Sa Majesté a tendance à éviter la restauration rapide en règle générale. Mais comme des millions de Britanniques à travers le pays, elle a un penchant pour les hamburgers.

La reine ne visiterait pas non plus son McDonald’s, Burger King ou KFC le plus proche ou ne commanderait pas une livraison en ligne pour obtenir sa dose de fast-food.

Au lieu de cela, elle demanderait à sa cuisine de préparer une galette de viande à partir de rien.

M. O’Grady a déclaré: «Ça m’a toujours chatouillé à Balmoral, nous faisions nos propres hamburgers.

« Ils abattaient des cerfs et nous préparions des hamburgers au gibier.

« Il y aurait de magnifiques canneberges fourrées dedans, mais nous ne préparons jamais de petits pains. »

Mais lorsque le chef royal ne préparait pas de hamburgers sans pain pour la reine, il préparait principalement de la nourriture française.

Il a également révélé que pendant ses 15 années au palais, Sa Majesté n’a pas apprécié de pizza et qu’aucune n’a été servie.

Dans une précédente interview en novembre 2017, M. O’Grady a révélé qu’elle ne mangeait jamais d’ail ou de crustacés lorsqu’elle voyageait à l’étranger en visite d’État.

La reine a visité des dizaines de pays au cours de son règne de près de 70 ans en tant que monarque et lors de ses visites d’État, elle a droit à des repas incroyables pour goûter à la cuisine locale.

Mais l’ancien chef privé, M. O’Grady, a révélé pourquoi la reine ne mangerait jamais d’ail.

Il a dit à Marie Clare : « La reine n’aurait jamais d’ail au menu.

« Elle en détestait l’odeur, elle en détestait le goût. »

Mais ce n’est pas le seul aliment que Sa Majesté évite lorsqu’elle voyage à l’étranger, car elle évite également de manger des crustacés lorsqu’elle se trouve dans un pays étranger.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry se sont déchaînés sur l’accord Netflix