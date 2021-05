Queen news: Le coup «frappant» de Diana au moment où «la reine Charles savait que« cela ne peut pas continuer »| Royal | Nouvelles

La sortie officielle de la princesse Diana de la famille royale était due à une révélation «surprenante», selon les commentateurs. La défunte princesse de Galles avait parlé franchement de son mariage, de ses infidélités et de son passage dans la monarchie lors de son entretien avec BBC Panorama en 1995. Cependant, c’était une chance au règne du prince Charles qui “a vraiment [the Queen] va “, selon le podcast Royally Us.

L’animatrice Molly Mulshine a déclaré aux auditeurs: “L’ancien correspondant royal de la BBC, Michael Cole, a déclaré que la chose la plus frappante, parmi toutes les révélations faites, était quand [Diana] dit que Charles n’est pas apte à être roi.

«Elle a même dit qu’il pourrait ne pas vouloir être roi.

«Tout le reste, comme les affaires, rien de tout cela n’a vraiment déplacé l’aiguille sur son besoin de ne plus être dans la famille royale.

“Mais apparemment, c’était le moment où la reine et les gens de l’establishment ont dit que cela ne pouvait pas continuer.”

La co-animatrice Christina Garibaldi a ajouté: “C’est fou après tout ce qu’elle a dit.

«De toute évidence, c’est l’interview où elle a dit qu’il y en avait trois dans le mariage.

«Mais ce n’est pas le moment qui les a vraiment poussés à démarrer – c’est que Charles ne veut pas être le futur roi.

“C’est assez surprenant et assez choquant pour moi.”

Elle a déclaré à Martin Bashir: «Il y avait toujours un conflit sur ce sujet avec lui lorsque nous en avons discuté, et j’ai compris ce conflit.

«C’est un rôle très exigeant, être prince de Galles, mais c’est un rôle tout aussi plus exigeant d’être King.

«Et être prince de Galles produit plus de liberté maintenant, et être roi serait un peu plus étouffant.

“Et parce que je connais le personnage, je penserais que le poste de haut niveau, comme je l’appelle, lui apporterait d’énormes limitations, et je ne sais pas s’il pourrait s’adapter à cela.”