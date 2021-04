Queen news: Monarch «a délibérément pris le prince Harry sous son aile» après la mort de Diana | Royal | Nouvelles

La reine a été incroyablement compréhensive et indulgente en ce qui concerne le prince Harry, estime l’auteur royal Andrew Morton. Il a dit: « Elle a beaucoup d’affection pour Harry. »

S’adressant à Vanity Fair, il a ajouté: «Elle était là le jour où Harry a perdu sa mère et est là pour lui depuis.

«Elle l’a délibérément pris sous son aile.

« Je pense qu’en tant que grand-mère, elle a parfois été beaucoup plus compréhensive qu’en tant que mère. »

Le prince Harry a évoqué sa relation avec la reine lors de ses deux dernières interviews.

En février, dans un épisode de The Late Late Show With James Corden, le duc de Sussex a révélé qu’il avait eu des appels vidéo avec ses grands-parents.

Interrogé par son ami et hôte, M. Corden, si la reine sait comment utiliser Zoom, Harry répondit: « Oui, mes deux grands-parents le savent.

« Ils ont zoomé plusieurs fois, ils ont vu Archie courir partout. »

Au cours de son entretien historique avec Oprah Winfrey aux côtés de Meghan Markle, Harry a révélé qu’il avait parlé à sa grand-mère à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois – depuis qu’il a quitté le cabinet en tant que royal senior.

LIRE LA SUITE: William lance un combat: le duc de Cambridge va remettre les pendules à l’heure

Il a dit: «J’ai parlé plus à ma grand-mère au cours de la dernière année que je ne l’ai fait pendant de très nombreuses années.

«Ma grand-mère et moi avons une très bonne relation. Et une compréhension.

«Et j’ai un profond respect pour elle. C’est ma colonel en chef, n’est-ce pas? Elle le sera toujours.

Il a également nié avoir aveuglé le monarque avec son annonce sur Megxit le 8 janvier 2020.

NE MANQUEZ PAS

Disant qu’elle a trop de respect pour elle, Harry a expliqué que la reine était au courant de ses projets pour l’avenir et qu’ils en avaient déjà parlé au téléphone trois fois avant que lui et Meghan ne publient la déclaration.

M. Morton, qui en 1992 a écrit la biographie révélatrice de la princesse de Galles en collaboration avec Diana elle-même, pense que la compréhension que la reine a du duc de Sussex vient du fait de voir sa sœur la princesse Margaret se débattre en tant que sœur cadette d’un monarque.

L’auteur du nouveau livre Elizabeth & Margaret a déclaré: «Margaret se sentait souvent dans l’ombre d’Elizabeth.

«Elle avait quatre ans de moins et essayait de compenser la différence d’âge en portant les mêmes vêtements et en faisant les mêmes choses que sa sœur aînée, mais il y avait une hiérarchie et Margaret venait toujours derrière la reine.

« Elle a découvert très vite dans la vie qu’elle serait numéro deux. »

M. Morton a poursuivi en comparant cette relation à la dynamique entre Harry et le prince William – qui un jour sera roi.

Il a déclaré: «Il existe également de nombreux parallèles entre la relation entre Elizabeth et Margaret et William et Harry.

« William est respectueux, sérieux, réfléchi, prudent, tout comme la reine. »

La princesse Diana et le prince Charles seraient tous deux d’accord pour donner au prince William et au prince Harry une éducation similaire, quel que soit l’ordre hiérarchique.

Cependant, le prince William a reçu plus d’attention de la part d’autres membres de la société en tant que futur monarque et était souvent invité à prendre le thé seul par la reine mère ou au château de Windsor pour le déjeuner par la reine et le prince Philip alors qu’il assistait à Eton.

L’expert royal Richard Kay a affirmé que Diana avait versé « plus d’amour et d’attention » à Harry pour compenser.

Écrivant dans le Daily Mail, il a affirmé que la princesse de Galles lui avait dit: « Je dois le faire. Charles et moi avons travaillé si dur pour que les deux garçons reçoivent une quantité égale de notre temps et de notre amour, mais les autres membres de la famille semblent se concentrer sur William. »