Queen news: Monarch prend un coup effronté sur son rival britannique dans un rare commentaire sur la politique | Royal | Nouvelles

La reine porte du vert citron au mémorial des sépultures de guerre du Commonwealth

La reine est sortie du château de Windsor pour un rare engagement face à face marquant le centenaire de la Royal Australian Air Force (RAAF). La monarque a visité le mémorial des forces aériennes de la Commonwealth War Graves Commission à Runnymede, Surrey, où elle a assisté à un service et a rendu hommage aux morts.

Lors de sa quatrième visite royale depuis mars de l’année dernière, la monarque a également pris le temps de parler avec le personnel de la RAAF.

S’adressant à un officier travaillant avec des jets Typhoon, la reine a demandé avec effronterie s’ils étaient « envoyés pour chasser les Russes ».

Il a répondu: « C’est exact madame, c’est très amusant pour nous! »

A quoi le monarque a répondu en faisant simplement le son: « Hmm ».

Nouvelles de la reine: La reine a visité aujourd’hui le mémorial des forces aériennes de la Commonwealth War Graves Commission (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: Un écuyer a déposé une gerbe au nom de la reine (Image: GETTY)

Lors de sa visite, la monarque souriante s’est également vu promettre un cadeau de la RAAF spécialement conçu pour ses deux nouveaux corgis – deux vestes pour chiens.

La reine, ravie, a répondu à l’offre: « C’est très gentil. J’attends ça avec impatience. »

Bien que cet engagement comprenait des moments légers, la reine avait l’air solennelle alors qu’elle assistait au service en l’honneur des milliers de membres de la RAAF qui sont morts dans le conflit.

Pendant le service commémoratif, un écuyer – le major Tom White – a déposé une gerbe au nom de la reine portant le message: «À la mémoire des glorieux morts, Elizabeth».

Nouvelles de la reine: La reine a écrit l’avant-propos dans l’ordre du service qui a lieu aujourd’hui au mémorial (Image: GETTY)

Dans l’avant-propos qu’elle a écrit dans l’ordre de service, la reine a déclaré: « En tant que l’une des plus anciennes forces aériennes du monde, il convient de rendre hommage à l’efficacité, à la compétence et au sacrifice des hommes et des femmes qui ont servi dans son rangs, en Australie et à l’étranger, au cours des cent dernières années.

« Tout au long de mon règne, la Royal Australian Air Force a fait preuve d’un immense dévouement au devoir et a défendu notre liberté dans de nombreux conflits à travers le monde. »

Le monarque a également vu des panneaux avec les noms des morts de la guerre australiens et une exposition d’aviateurs et de femmes tombés au combat.

Plus de 350 000 hommes et femmes ont servi dans la RAAF depuis sa formation en 1921, prenant part à des conflits allant de la Seconde Guerre mondiale aux guerres en Corée, au Vietnam, en Afghanistan et en Irak.

Nouvelles de la reine: La reine a rendu hommage aux milliers de membres de la RAAF décédés dans un conflit (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: La reine a demandé à un officier si les jets Typhoon étaient « envoyés pour chasser les Russes » (Image: GETTY)

Au cours des 100 dernières années, plus de 11 100 membres de la RAAF ont perdu la vie en service.

La visite de la reine au mémorial a été particulièrement poignante lorsque la monarque elle-même a officiellement ouvert ce site la deuxième année de son règne, en 1953.

Lors d’une conversation avec un membre de la RAAF récemment posté au Royaume-Uni, la reine a également reconnu l’impact de la pandémie de coronavirus sur les jeunes officiers en service dans le pays.

Elle a dit: «C’est plutôt malchanceux d’être arrivé en lock-out, n’est-ce pas?

Nouvelles de la reine: La ligne de succession au trône (Image: EXPRESS)

« J’espère qu’au cours des deux prochaines années, vous pourrez voyager un peu plus. »

Lors des fiançailles d’aujourd’hui, la reine n’était pas tenue de porter un masque facial car il était effectué à l’extérieur.

La monarque a reçu la première dose du vaccin contre le COVID-19 avec son mari le prince Philip à la mi-janvier.

Le palais n’a pas confirmé si le couple royal avait déjà été inoculé avec la deuxième dose.

Nouvelles de la reine: La reine a parlé au personnel de la RAAF (Image: GETTY)

La reine a effectué pour la dernière fois un engagement face à face le 8 novembre, lorsqu’elle a assisté au service national du souvenir au cénotaphe.

Quelques jours auparavant, à l’approche d’un deuxième lock-out national en Angleterre, la reine s’est rendue de Windsor à l’abbaye de Westminster pour rendre hommage au guerrier inconnu.

En octobre, elle a rendu visite à Porton Down avec le prince William pour ouvrir officiellement le nouveau centre d’analyse énergétique.

Le couple a également remercié le personnel du Laboratoire des sciences et technologies de la défense pour leur travail essentiel pendant la crise du COVID-19 et l’enquête sur l’empoisonnement de Sergei et Yulia Skripal en 2018.

Plus tard dans la journée, le prince William marquera également le centenaire de la RAAF dans une vidéo qui sera projetée lors d’un dîner spécial qui aura lieu à Canberra et auquel assistera, entre autres fonctionnaires, le Premier ministre australien et le gouverneur général.