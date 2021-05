Queen news: Monarch salué après que la famille royale a frappé Meghan Markle et Harry «grenade» | Royal | Nouvelles

Billy Bush d’ExtraTV a interrogé Gayle King sur son documentaire sur la famille royale de CBS «La reine continue». Au cours de l’entretien, Mme King a félicité la reine Elizabeth II pour avoir géré les séquelles de l’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey. M. Bush a qualifié les allégations du duc et de la duchesse de Sussex de “grenade” pour la famille royale.

M. Bush a demandé: “Cette spéciale, la reine continue, organisée par vous, quand la planification de cette spéciale a-t-elle commencé?”

Mme King a répondu: «Nous y travaillons depuis plus d’un an et demi.

“C’était toujours pour célébrer son 95e anniversaire.”

M. Bush a déclaré: “Y a-t-il un sentiment d’urgence supplémentaire maintenant parce qu’une grenade a été lancée sur le mur du palais à propos d’allégations racistes d’un membre senior de la famille royale?”

LIRE LA SUITE: Huw Edwards de la BBC visiblement ému alors qu’il rend hommage à Queen

Mme King a répondu: “Certes, l’interview de Harry et Meghan a été très difficile pour le palais.

«Elle vient de perdre l’amour de sa vie, le prince Philip.

“C’est pourquoi, en plus de la célébration, nous avons ajouté la réplique The Queen Carries On parce que c’est ce qu’elle a toujours fait.”

Le nouveau documentaire de Mme King, «The Queen Carries On», a été diffusé vendredi soir aux États-Unis sur CBS.

“Je pense que tu es meilleur que ça.”

Un autre a tweeté: “J’espérais qu’une perspective moins sensationnelle serait prise dans cette spéciale étant donné l’époque où nous vivons et jetons un regard plus critique.”

Un troisième a écrit: «J’ai du mal à comprendre comment vous pensez qu’il est approprié pour CBS et Gayle King de faire ce segment sur la reine?

“Vous avez soutenu la destruction de la famille royale et l’exposition de plus de squelettes avec une preuve de ‘reçus’ et maintenant ça?”