Queen news: Monarch s’est ouverte «en tant que mère» lors de remerciements à l’homme qui a sauvé Anne | Royal | Nouvelles

La reine a remercié Ronald Russell et lui a décerné la médaille George après avoir sauvé Anne en 1974. L’ancien boxeur poids lourd s’est rappelé avoir reçu cet honneur après avoir aidé à contrecarrer la tentative d’enlèvement par Ian Ball de la princesse Anne, alors âgée de 23 ans.

S’adressant au Daily Telegraph la semaine dernière, M. Russell a déclaré: «C’était vraiment merveilleux de recevoir une médaille George au palais de Buckingham de la part de la reine, qui m’a dit: ‘Cette médaille vient de la reine, mais je tiens à vous remercier en tant que mère d’Anne ‘. «

M. Russell a obtenu cette médaille pour le courage dont il a fait preuve dans la soirée du 20 mars 1974.

Alors qu’il rentrait chez lui dans le Kent après avoir travaillé à Princess Square sur Pall Mall, M. Russell a remarqué une voiture bloquant une limousine.

Bien qu’il ait d’abord pensé qu’il s’agissait d’un épisode de rage au volant, il s’est approché de la région pour apporter son soutien.

M. Russell a déclaré: «En tant qu’ancien boxeur poids lourd de 6 pieds 4 pouces, j’ai décidé que j’étais bien placé pour désamorcer la situation.

«Je voulais empêcher cet homme d’avoir plus d’ennuis.

« Alors j’ai arrêté ma voiture et je me suis dirigée vers lui. »

M. Russell ne s’est pas retenu même quand il a vu l’un des hommes sur les lieux, Ball, tirer sur PC Michael Hills.

En fait, M. Russell, qui à l’époque boxait au Repton Club de Bethnal Green, s’est précipité pour aider et a frappé Ball à l’arrière de la tête.

À son tour, Ball « a pivoté et m’a tiré dessus », a rappelé l’ancien boxeur.

Alors que la balle passait par-dessus l’épaule de M. Russell et dans le pare-brise d’un taxi qui approchait, le boxeur a couru à l’arrière de la limousine et a finalement vu que Ball essayait de kidnapper le Princess Royal.

En repensant à ces moments chaotiques avant de pouvoir mettre Anne en sécurité, il a déclaré: « J’ai vu Ball tendre la main sur le siège arrière de la limousine, sa main sur l’avant-bras de la jeune femme à l’intérieur – c’est alors seulement que je l’ai reconnue comme la reine. la fille. »

L’atteignant, il « tira Anne par ses avant-bras » pour la faire sortir de la voiture.

Il a poursuivi: « Ball a couru derrière moi. J’ai pensé: » C’est toi ou moi maintenant « et je l’ai frappé très fort. »

La princesse Anne a également fait preuve d’une incroyable bravoure lors de la tentative d’enlèvement de Ball, et a répondu à ses appels à sortir de la voiture: « Pas vraiment probable ».

Le sauveur de la princesse Anne a gardé sa médaille George comme l’un de ses biens les plus précieux pendant des décennies.

Cependant, il a été contraint de le mettre aux enchères en mars de l’année dernière pour subvenir aux besoins de sa famille.

Il a déclaré: «Malheureusement, après être tombé en mauvaise santé, j’ai dû vendre la médaille aux enchères l’année dernière pour 50 000 £, pour subvenir aux besoins de ma famille après ma mort.

«En tant que royaliste de longue date, cela m’a brisé le cœur.

« Mais je suis toujours fier d’avoir joué le rôle que j’ai joué lors de cette remarquable soirée de printemps. »

La médaille George a été instituée en septembre 1940 pour marquer les actes de courage civil.

La princesse Anne, qui rentrait au palais de Buckingham après avoir assisté à un événement caritatif lorsque Ball a tenté de la kidnapper, s’est entretenue avec l’animateur de talk-show Michael Parkinson en 1980 à propos de cette épreuve.

Ball, a-t-elle révélé, a déchiré sa robe en essayant de la faire sortir de la voiture.

Elle a dit: «J’ai perdu mon chiffon à ce stade.

«Il a commencé à tirer mon bras et Mark [Phillips] me tenait et nous avons maintenu le statu quo pendant un bon moment, parce que je n’allais nulle part, disons les choses de cette façon.