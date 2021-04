Queen news: Monarch veut vivre près de Philip et devrait déménager à Windsor | Royal | Nouvelles

Cette décision signifie que Sa Majesté utilisera le palais de Buckingham plus comme un bureau que comme une maison. La forteresse royale de 950 ans à Windsor a toujours été sa résidence préférée et elle a dit à des sources qu’elle y vivait désormais «le plus à l’aise». Maintenant, certains à l’intérieur du cercle royal pensent qu’elle y restera probablement de manière permanente.

Un initié a déclaré hier: “La chose la plus gentille à faire est de lui permettre de vivre là où elle se sent le plus à l’aise.”

La monarque, qui aura 95 ans la semaine prochaine, a progressivement réduit ses fonctions avec le soutien d’aides, qui ont adapté son programme au cours des dernières années.

Son temps à Windsor était passé du week-end à la moitié de la semaine avant même de se rendre au château en mars de l’année dernière pour y passer la majeure partie du confinement.

Elle a été basée à Windsor pendant une grande partie de la pandémie, avec une vingtaine de membres du personnel isolés de leur propre famille pour pouvoir la servir.

La reine, qui a étonné sa famille par son courage depuis la mort de Philip vendredi, devrait rester à Windsor dans un avenir prévisible.

Elle reviendra aux engagements officiels lorsque la période de deux semaines de deuil royal se terminera le 22 avril, le lendemain de son anniversaire.

Mais certains collaborateurs ont insisté sur le fait que la monarque et ses conseillers principaux retourneront éventuellement au palais de Buckingham, y organisant à nouveau des événements une fois les restrictions levées.

Un assistant a déclaré: «Le palais de Buckingham restera son principal lieu de travail.»

Mais les responsables hésitent à confirmer que le palais ne sera plus sa résidence principale.

C’est la résidence officielle du monarque à Londres depuis 1837 et est considérée comme un symbole puissant de la monarchie, ainsi qu’une attraction touristique vitale pour Londres.

La moitié de tous les visiteurs de la capitale vont voir Changer la garde au palais de Buckingham, principalement parce que c’est la maison de la reine.

Cependant, sa résidence principale deviendra probablement Windsor, d’autant plus que les membres de la famille prendront de plus en plus en charge des tâches telles que rencontrer des chefs d’État en visite et organiser des investitures.

Avant les verrouillages, la reine travaillait généralement au palais du mardi au jeudi et passait le reste de son temps à Windsor. Mais cela devrait augmenter maintenant.

Elle a commencé à passer plus de temps à Windsor en février 2006, lorsqu’elle est passée à un nouvel horaire avant son 80e anniversaire.

Un facteur de complication est que le palais de Buckingham sera un chantier de construction pendant une grande partie des prochaines années en raison d’un plan de rénovation de 369 millions de livres sterling sur 10 ans.

La famille royale devrait être en force pour soutenir la reine lors des funérailles de Philip à la chapelle St George du château samedi.

Ses restes seront enterrés dans la voûte royale sous la chapelle. La reine et Philip auront ensuite un lieu de repos durable l’un à côté de l’autre dans la chapelle commémorative George VI, où reposent les restes de ses parents et de sa sœur.

Les funérailles devraient attirer l’une des plus grandes audiences télévisées de l’année.

Au milieu des inquiétudes persistantes concernant Covid, les responsables ont demandé au public de ne pas assister aux funérailles et d’éviter de se rassembler dans les résidences royales. Des dons de charité sont demandés au lieu d’hommages floraux.

Un assistant royal principal a déclaré: «Le meilleur endroit pour regarder les funérailles est à la télévision.»