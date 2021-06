Queen news: Queen rayonne alors qu’elle rencontre Joe Biden et Jill pour la première fois | Royale | Nouvelles

in

La reine a accueilli les dirigeants mondiaux du G7 lors d’une réception en soirée, où elle a rencontré le président américain et d’autres dirigeants mondiaux.

Trois générations de la famille royale étaient présentes pour l’événement organisé à l’Eden Project à Cornwall pour les présidents et premiers ministres et leurs partenaires.

La reine a été rejointe par le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge.

William et Kate participent à leurs premiers événements G7 – une autre étape importante dans leur progression en tant que membres de la famille royale.

Avant l’arrivée de la famille royale, de nombreux dirigeants du G7, dont certains avec leurs conjoints, ont traversé la flore et la faune de l’attraction touristique en se rendant à la réception.

Le Premier ministre Boris Johnson et son épouse Carrie attendaient de saluer le parti royal à leur arrivée.

La reine marchait juste devant Charles et Camilla et ils étaient suivis à quelques pas par William et Kate.

Après un bref échange de mots entre M. Johnson et la reine, elle a ouvert la voie à la réception et a été suivie par les membres de la famille royale.

Le dernier à arriver après la famille royale était le président américain Joe Biden avec la première dame Jill Biden.