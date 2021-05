Queen news: Queen s’apprête à accueillir une «nouvelle arrivée» pour remplacer Dorgi Fergus après sa mort | Royal | Nouvelles

La reine aurait demandé à ses aides de lui fournir une liste d’éleveurs pour l’aider à trouver un nouvel ami pour son chien Muick. Les deux chiens ont été donnés à Sa Majesté par son fils le prince Andrew alors que le duc d’Édimbourg était à l’hôpital plus tôt cette année. Quelques semaines à peine après sa mort tragique, la reine a subi une autre perte après que sa croix de teckel corgi serait morte d’une malformation cardiaque.

Une source royale a maintenant déclaré que la reine «explorerait la possibilité» d’obtenir un nouveau chien au cours des prochaines semaines.

Ils ont déclaré à Mirror Online: «La reine a été très réconfortée d’avoir Fergus et Muick à ses côtés et Sa Majesté a aimé sortir et les promener.

«Il y a toutes les chances que nous voyions une nouvelle arrivée au château de Windsor très bientôt car Muick est un livewire et je suis sûr que j’aimerais qu’un camarade de jeu le tienne occupé.

Une autre source a ajouté que les corgis aidaient à «lui remonter le moral» après que la reine ait perdu son mari de près de 74 ans.

Une source a déclaré au Sun: «La reine est absolument dévastée.

«Les chiots ont été amenés pour lui remonter le moral pendant une période très difficile.

“Toutes les personnes concernées sont bouleversées car cela arrive si tôt après qu’elle a perdu son mari.”

Fergus et Muick ont ​​été décrits comme une «distraction» utile pour la reine pendant qu’elle pleurait.

Le communiqué disait: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé.

“La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”

Suite à la triste annonce de la mort de Fergus hier, l’expert royal Penny Junor a révélé comment les corgis sont devenus la race de chiens préférée de la reine.

Elle a déclaré au Telegraph: “Son lien avec ses chiens, cependant, révèle quelque chose d’essentiel à propos de la reine.

«C’est une femme essentiellement timide, poussée dans un rôle public à un âge précoce qui ne lui vient pas naturellement.

«Autour de ses chiens, elle peut être complètement elle-même, sûre de savoir qu’ils l’aiment pour qui elle est, plutôt que pour ce qu’elle est. Cela en a fait ses compagnons les plus fiables.

«Alors oui, la mort subite de Fergus, du nom de son oncle maternel, Fergus Bowes-Lyon, décédé pendant la Première Guerre mondiale, sera dévastatrice pour Sa Majesté.

“Cela la laisse maintenant avec juste l’autre chiot que le Prince Andrew lui a donné, un corgi de race pure appelé Muick (prononcé Mick, d’après Lock Muick sur le domaine de Balmoral), plus un dorgi plus âgé, Candy.

“Alors que presque toutes les autres personnes de sa jeunesse sont désormais parties – ses parents, sa sœur, son mari, la plupart de ses proches amis du même âge et de la même origine – c’est un coup de plus qu’elle va, au moins en public, supporter la dignité et le stoïcisme que nous admirons tous tant en elle. “

Le palais de Buckingham n’a pas commenté les informations sur la mort de Fergus.