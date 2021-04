Queen news: Soutenez-vous la refonte de la famille royale après une année de chaos? POLL | Royal | Nouvelles

Reine: “ Pas question qu’elle démissionne ”, dit Lorraine

Le prince Charles, qui est le prochain dans la lignée de la succession, et son fils aîné, le duc de Cambridge, auraient eu des discussions avec la reine au cours des prochaines semaines. Le sommet devrait décider si les trois membres de la famille royale les plus âgés devraient continuer à prendre la tête des événements ou si la reine, Charles et William devraient réduire leur charge de travail en donnant plus de responsabilités aux autres membres de la famille royale. Le cabinet a déjà perdu trois membres au cours de la dernière année après que le prince Harry et Meghan Markle aient déménagé aux États-Unis pour une nouvelle vie et que le deuxième plus jeune fils de la reine, le prince Andrew, se soit également retiré de ses fonctions après avoir provoqué une controverse sur son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. .

Une source a déclaré: «La question est de savoir si vous commencez par décider du nombre de parrainages et d’engagements, puis de déterminer combien de personnes sont nécessaires pour les atteindre, ou si vous décidez du nombre de personnes, ce qui dictera combien d’engagements et de patronages ils peuvent accepter. »

La reine a repris ses fonctions publiques quelques jours après la mort pacifique de Philip à Windsor le 9 avril, à l’âge de 99 ans, prouvant qu’elle est toujours engagée dans son rôle et qu’il est peu probable qu’elle change de rôle de si tôt.

Mais les membres de la famille royale se sont toujours ralliés aux côtés de la reine pour la soutenir et ont déclaré qu’ils continueraient à la soutenir à l’avenir.

Sa Majesté devrait également revenir à un journal complet des événements officiels après la fin de la période de deuil royal cette semaine.

Royal POLL: Soutenez-vous la refonte de la famille royale après une année de chaos? (Image: EXPRESS)

Son anniversaire tombera demain pendant la période de deuil royal, de sorte que tout événement public pour le marquer, comme la publication d’une photo officielle, sera probablement annulé.

Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine, a déclaré: «Elle fêtera son premier anniversaire en tant que veuve, et 95 ans est un anniversaire assez important.

“Je ne pense pas qu’il y aurait eu une agitation à ce sujet, mais néanmoins 95 est quelque chose. Cela va être une journée privée pour elle et c’est comme ça que ça devrait être.

“Le deuil royal se poursuit jusqu’à vendredi, ce qui en fait une occasion encore plus sombre.”

LIRE LA SUITE: Le prince Harry et Meghan Markle seront “ abandonnés ” par Charles

On dit que les trois plus grands membres de la famille royale envisagent l’avenir de la monarchie (Image: PA)

La reine a été forcée de s’adapter à de nouvelles façons de s’acquitter de ses fonctions au cours de l’année dernière en raison de la pandémie de Covid également.

Elle n’a pas pu se rendre à l’étranger dans les pays du Commonwealth en raison de restrictions de voyage, mais elle a toujours fait un effort pour exercer ses fonctions virtuellement.

Elle a également prononcé deux rares allocutions télévisées à quelques semaines d’intervalle l’année dernière alors que la pandémie s’intensifiait.

Elle a rassuré le pays sur le fait que le virus serait vaincu, disant à ceux qui étaient isolés: “Nous nous reverrons”.

NE MANQUEZ PAS

La demande de couronne du prince Harry rejetée par la reine avant la réaction de Meghan [INSIGHT]

Sophie Wessex perdue après avoir appelé à “ entrer ” dans la brèche post-Megxit [INSIGHT]

Les fans de Meghan Markle furieux de la prédiction du divorce [REACTION]

La famille royale a perdu Meghan et Harry en tant que membres de la famille royale l’année dernière (Image: PA)

M. Jobson a également affirmé que Charles pourrait assumer un nouveau rôle de patriarche de la famille dans le cadre de la refonte suivant la mort de son père.

S’adressant à Omid Scobie sur le podcast d’ABC The Heir Pod, il a ajouté que le prince de 72 ans pourrait devenir roi en tout sauf en nom.

Il a déclaré: “Le prince de Galles intensifiera, comme il le fait déjà depuis cinq ans, mais maintenant il est vraiment le patriarche de la famille parce que le duc d’Édimbourg est mort.”

Le correspondant royal, M. Scobie, a ajouté que Charles était “presque entre deux rôles maintenant”.

La famille royale réunie pour les funérailles du prince Philip samedi (Image: PA)

Le duc d’Édimbourg est malheureusement décédé à l’âge de 99 ans (Image: EXPRESS)

Charles voudra peut-être réorganiser l’entreprise, car il a été dit qu’il soutenait une monarchie allégée, à l’origine avec seulement sept membres de la famille royale effectuant des apparitions et des fonctions.

Paul Burrell, l’ancien majordome de la princesse Diana, a déclaré à Us Weekly: «Charles a clairement indiqué qu’il avait l’intention de réduire la monarchie et de réduire le nombre de membres de la famille qui travaillent à plein temps à ceux qui sont immédiatement successifs.»

Brittani Barger, rédacteur en chef adjoint de Royal Central, a ajouté que Charles pourrait avoir besoin de revoir son idée de monarchie allégée maintenant que Meghan et Harry ne s’acquitteront pas de leurs fonctions.

Elle a déclaré au Daily Star: «Je pense que le prince Charles est probablement déçu car il a toujours eu Harry et Meghan dans son plan pour une monarchie allégée.

«Maintenant, cette monarchie allégée devra être réévaluée.»

La mort du prince Philip entraînera désormais une refonte de la monarchie (Image: PA)

Pendant ce temps, des sources ont déclaré au Sunday Telegraph que le prince William était favorable à une approche plus ciblée des tâches de la famille royale et pourrait donc proposer cette idée dans le cadre de la refonte.

On dit que le duc pense que travailler avec moins d’organisations pourrait signifier qu’il peut apporter une contribution plus significative à chacune.

Les initiés ont également déclaré que tout changement dans la monarchie se produirait progressivement plutôt qu’un «changement radical» sous le règne de William.

Le duc a également prouvé qu’il devenait une figure de proue de l’entreprise, car il était le premier royal à s’exprimer après la bombe de Meghan et Harry selon laquelle un membre anonyme de la famille royale avait interrogé le teint de la peau de leur fils Archie avant sa naissance.

William a répondu publiquement en disant: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste”.