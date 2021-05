Queen news: Un monarque entreprenant lance une gamme de bières quelques heures après l’annonce du gin | Royal | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, a approuvé la vente d’une bière amère et d’une bière brassée à partir de plantes cultivées sur son domaine de Sandringham à Norfolk. Les bières en bouteille seront vendues à la boutique de cadeaux de Sandringham pour 3,99 £ pour une bouteille de 500 ml.

Les deux nouvelles bières seront produites localement par la brasserie Barsham à Norfolk à partir d’ingrédients cultivés sur le domaine de 8 000 hectares de Sandringham, dont de l’orge biologique Laureate Spring.

Les bouteilles présentent bien en évidence le nom Sandringham aux côtés d’images de campagne d’un lièvre et d’un faisan.

Les deux animaux sont communs dans les bois et les champs entourant la maison du monarque à Norfolk.

Les deux étiquettes ajoutent: “Le domaine de Sandringham est un refuge faunique pour les faisans, les lièvres, les hiboux et de nombreuses autres espèces prospèrent dans les habitats boisés et agricoles.”

Les deux variétés comprennent un bitter anglais traditionnel filtré à froid (4,3 pour cent ABV) et un IPA doré plus fort (5 pour cent ABV).

Le Best Bitter est décrit comme étant «uniquement naturel» et «plein de saveur» et met en vedette un lièvre sur l’étiquette.

L’IPA, qui porte le faisan, est fabriqué à partir de trois variétés de houblon pour créer une «saveur subtile».

Les deux nouvelles bières ne sont pas les premières à être mises en vente à Sandringham et à utiliser les plantes cultivées sur le magnifique domaine.

Le nouveau gin possède une saveur «unique et intense», avec des notes de clou de girofle et de massepain et est de 26 pour cent ABV.

Le Trust a recommandé de préparer un cocktail Sloe Royale avec le nouvel esprit, en ajoutant 25 ml de gin dans un verre à flûte et en le garnissant de champagne ou de vin mousseux.

Tous les bénéfices de la vente du nouveau sloe gin iront au RCT, un organisme de bienfaisance enregistré.

Le RCT, qui gère les palais royaux et la collection d’art de la reine, a lancé un gin pour la première fois en juin 2020.

Le gin Buckingham Palace est fabriqué à partir d’ingrédients du jardin de la résidence Queen’s London.

Le gin extrêmement populaire, qui a provoqué une liquidation peu après son lancement l’été dernier, est infusé de plantes telles que la verveine citronnelle, les baies d’aubépine, les feuilles de laurier et les feuilles de mûrier.