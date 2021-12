Queen of Hearts est une chanteuse nominée aux Grammy Awards

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Mercredi soir a marqué la finale de la saison 6 de The Masked Singer, Bull et Queen of Hearts devenant les derniers chanteurs debout. En fin de compte, Queen of Hearts a tout gagné ! Après avoir appris sa victoire et que Bull a été démasqué, ce fut à son tour de dire clairement qui elle est. Faites défiler pour découvrir l’identité de Queen of Hearts (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Après des mois de spéculation, Queen of Hearts s’est avéré être Jewel. Jewel, de son nom complet Jewel Kilcher, est un auteur-compositeur-interprète bien-aimé qui est devenu célèbre à la fin des années 90 et dans les années 2000. Certaines de ses chansons les plus populaires incluent « You Were Meant for Me », « Who Will Save Your Soul », « Foolish Games » et « Hands ».

Trois panélistes sur quatre ont bien compris, même s’ils n’ont pas deviné correctement leurs premières impressions. Jenny McCarthy est passée de Fergie à Jewel, Robin Thicke est passée d’Idina Menzel à Jewel et Nicole Scherzinger est passée de Carrie Underwood à Jewel. Ken Jeong a été laissé de côté, s’en tenant à sa première impression de Renée Zellweger. En conséquence, Scherzinger a remporté le trophée Golden Ear.

Arrivé à la deuxième place, Bull a été démasqué plus tôt dans la nuit. Il s’est avéré être la star de la télé-réalité et YouTuber Todrick Hall. À la troisième place (éliminées dans les épisodes précédents), se trouvaient Banana Split et Skunk. Banana Split était Katherine McPhee et son mari, David Foster; Skunk a été démasqué et s’est révélé être Faith Evans. Les concurrents précédemment démasqués étaient Caterpillar (Queer Eye’s Bobby Berk), Mallard (Duck Dynasty star Willie Robertson), Pepper (Natasha Bedingfield), Jester (Johnny Rotten des Sex Pistols), Beach Ball (stars de télé-réalité Mama June et Honey Boo Boo) , Hamster (acteur Rob Schneider), Cupcake (Ruth Pointer of The Pointer Sisters) et Baby (comédien Larry the Cable Guy), Dalmation (rappeur Tyga), Puffer Fish (légende du R&B Toni Braxton), Octopus (joueur des Los Angeles Laker Dwight Howard ) et Dame Nature (actrice Vivica A. Fox).

La saison 6 de Masked Singer a été diffusée les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE.