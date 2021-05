Queen Of Jazz rencontre George Martin

Seule une fraction du nombre presque infini de Beatles les couvertures ont remporté l’approbation du groupe eux-mêmes. Un de ces exemples a fait le tour du Royaume-Uni le 30 avril 1964, lorsque la reine du jazz vocalisant, Ella Fitzgerald, est devenu le premier artiste à frapper les best-sellers avec une version d’un déjà populaire Lennon–McCartney chanson – avec l’aide du propre producteur du groupe. Et quelle version c’était, car elle a transformé «Can’t Buy Me Love» de Paul en un bijou de big band pour Verve Records.

Les pierres qui roulent avait déjà pris une chanson des Beatles dans le compte à rebours britannique, via leur deuxième single «I Wanna Be Your Man». Mais cet enregistrement est antérieur à celui de leurs amis de Liverpudlian. L’original «Can’t Buy Me Love» des Beatles est sorti en mars 1964 et, il faut à peine le dire, s’est hissé au premier rang des deux côtés de l’Atlantique et du monde entier.

Ella à Londres

Ella était une grande fan du groupe et les citait souvent musicalement dans ses performances live. En mars et avril 1964, elle enregistrait son prochain album de Verve Hello Dolly! avec le producteur Norman Grantz. Huit chansons ont été coupées à New York les 3 et 4 mars. Au moment du dernier rendez-vous en studio, de manière appropriée à Londres le 7 avril, «Can’t Buy Me Love» dominait les ondes et avait commencé trois semaines. courir au sommet des best-sellers britanniques.

Fitzgerald a saisi l’occasion de donner à la chanson un relooking unique et inoubliable. Avec un arrangement magistral de big band par nul autre que George Martin, supervisée par le chef d’orchestre Johnnie Spence, elle a restylé la chanson pour son vernaculaire jazz sans égal. L’homme qui l’a écrit a été sérieusement impressionné.

‘J’ai été très honoré’

«’Can’t Buy Me Love’ est ma tentative d’écrire un mode bluesy», a déclaré plus tard McCartney à Barry Miles dans le livre Many Years From Now. «L’idée derrière tout cela était que toutes ces possessions matérielles sont toutes très bien mais elles ne m’achèteront pas ce que je veux vraiment. C’était une chanson très accrocheuse. Ella Fitzgerald en a fait plus tard une version dont j’ai été très honorée. Martin était tout aussi ravi.

L’interprétation d’Ella n’a pas fait les charts américains, mais elle est entrée au Royaume-Uni au n ° 47, alors que l’original des Beatles chutait de 2-4. Avec cela toujours dans le Top 20, le remaniement jazzy a culminé au n ° 34, la dernière entrée dans le classement des singles britanniques de la vie de Fitzgerald. Comme elle l’a dit à Peter Jones dans Record Mirror: «Les gens pensent que je me moque du hit parade à cause du matériel que je chante. Eh bien, je peux vous dire que chaque chanteur aime être là-haut dans les best-sellers.

