Queen of the South Saison 5 Episode 1 Review: Fantasmes ⋆ .

La dernière saison commence avec Queen of the South Saison 5 Episode 1, et je suis aussi déçu qu’elle se termine que je suis impatiente de voir ce qui attend Teresa et son équipe.

Bien sûr, je me souviens toujours de ces flash-forward de Teresa se faisant tirer dessus et de son tir sur son amant dont nous ne pouvions pas voir le visage.

Est-ce que ceux-ci finiront par jouer? C’est la conjecture de n’importe qui.

Mais cet épisode commence avec Teresa courant dans les rues vêtue de son costume blanc classique, coupant ses pieds nus alors qu’elle pourchasse une jeune femme qui aurait facilement pu être elle au début de la série.

Il fut un temps où je courais toujours pour ma vie. Être pourchassé, survivre à peine. Maintenant, c’est moi qui chasse. Teresa

Pourquoi les pieds nus et sanglants? Je sais que d’autres séries ont des femmes qui poursuivent des talons aiguilles, mais c’est ridicule. Si tu essayais ça dans la vraie vie, tu te casserais la cheville, ce qui m’a fait apprécier que Teresa ait probablement laissé tomber ses talons ici.

Trouverons-nous jamais qui était cette jeune femme et pourquoi elle et Teresa essayaient de s’entre-tuer? Aucune idée, alors nous devrons simplement avancer.

James est de retour! Et aussi heureux que je suis de le voir, je ne blâme pas non plus George d’être méfiant.

Avant de dessiner des bains moussants ou de fabriquer des PB & Js, j’ai quelques questions pour vous, 007. George

James est parti depuis un an sans un mot. Maintenant, ils savent qu’il a été intégré avec l’entrepreneur de la CIA Devon Finch, soi-disant pour protéger Teresa.

C’est une bonne histoire, et Pote semble l’acheter, mais Teresa n’est pas assez naïve pour penser que cela ne pourrait pas être une configuration, et comme George est déjà méfiant, elle l’a mis sur l’affaire.

La relation entre le roi George et Teresa est devenue l’un des nombreux moments forts de la série. Il y a quelque chose de spécial chez Teresa qui encourage la loyauté et le respect de son équipage, mais il y a quelque chose d’unique à propos de sa relation avec George.

Je sais que les choses sont compliquées entre toi et James, mais c’est vraiment simple entre toi et moi. Il n’y a que deux femmes que j’ai aimées dans ma vie, ma maman et toi. Tu es comme la sœur que je n’ai jamais eue, alors je vais toujours veiller sur toi. George

Le retour de James a donné lieu à une autre interaction intéressante car il a été choqué de voir Kelly Anne de retour dans l’équipe.

Il y avait la reconnaissance que James n’avait pas tué Kelly Anne après que Teresa lui avait ordonné ce qui rendait les premiers moments de James et Kelly Anne si amusants …

Kelly Anne: Merci de ne pas m’avoir assassiné.

James: De rien.

Si Teresa dit à James que Kelly Anne était maintenant son avocat ne suffisait pas à convaincre qu’ils lui faisaient confiance, Pote a clairement indiqué que Kelly Anne était considérée comme une famille.

James a-t-il une idée à quel point Pote et Kelly Anne sont devenues proches? Seulement si Devon Finch et James ont gardé les yeux sur Teresa de très près.

Même Kelly Anne a voulu faire prendre conscience à James de sa place dans la hiérarchie de cette organisation.

Si vous prévoyez de rester, vous devez juste vous rappeler que Teresa est la patronne, donc la prochaine fois qu’elle vous donnera un ordre, vous feriez mieux de le suivre. Kelly Anne

Cette citation de la reine du sud était sombre car la dernière fois que James a désobéi à un ordre, c’était de tuer Kelly Anne!

Boaz était de retour de Miami, et pour un personnage que je méprisais, j’étais étrangement ravi de le voir revenir. J’avais l’habitude de vouloir voir Cecil en prison, mais maintenant, je me fiche de savoir qui le fait sortir, Teresa, Pote, Boaz… qui que ce soit tant qu’il est parti.

Il y avait du vrai dans ce que Boaz avait dit à Teresa; si elle avait sorti le juge Lafayette au début, Tony, Emilia et Javier seraient probablement tous encore en vie.

Teresa essayait d’éviter une enquête fédérale sur le meurtre d’un juge, mais elle aurait pu faire preuve de créativité et donner l’impression que cela ressemblait à un horrible accident. Cecil mérite certainement d’en être victime.

Il est clair que tout accord de paix sacrifiant Javier était censé négocier s’est évaporé avec la mort de Davis, et maintenant Marcel Dumas est le dommage collatéral.

De retour à Boaz. S’il ne respectait pas Teresa en tant que patron, il aurait déjà assassiné Lafayette, et peut-être Teresa aussi. Mais Boaz peut-il contrôler son cousin, Angel, qui mordille clairement pour blesser quelqu’un au nom de Javier?

L’interaction de Boaz avec Lafayette était intrigante. Il avait l’air de repérer le juge, de voir à quel point il pouvait se rapprocher de lui et de formuler un plan.

Lafayette: On dit que les péchés du père sont transmis. J’aurais aimé que mes péchés soient transmis. Si Davis avait été un fils de pute, un taureau, comme moi, il serait toujours en vie. Mais, il a pris après sa mère, que Dieu ait son âme.

Boaz: J’étais en colère pendant longtemps. Puis un jour, je me suis réveillé en paix.

Lafayette: Paix? Pas vraiment ma nature.

Boaz: Je n’ai jamais dit que ça durait.

Lafayette: Qu’est-ce qui a pris sa place?

Boaz: Vengeance.

Lafayette: C’est quelque chose à quoi je peux boire.

Est-ce que Lafayette prétend que le suicide de Davis était vraiment un meurtre parce que c’est un moyen facile de se venger de Marcel pour s’être rangé du côté de Teresa, ou parce qu’il voit le suicide comme faible et qu’il soit rendu public serait embarrassant pour lui?

Peut-être un peu des deux.

Enfin, nous arrivons à Teresa qui tente de finaliser l’accord pour la propriété au bord de l’eau.

J’ai été surpris qu’elle n’ait jamais demandé contre qui elle enchérissait. Qui ferait monter le prix de la propriété aussi haut? Est-ce une coïncidence ou est-ce que quelqu’un essaie de la déranger?

Et est-ce que quelqu’un d’autre soupçonne qu’Oksana est peut-être l’insaisissable Kostya?

Les Russes sont-ils prêts à tuer Teresa? Je sais que George a dit quelque chose sur les Russes, mais il n’a jamais terminé la phrase.

De plus, George a reconnu les tatouages ​​du membre de l’équipe de mise à mort mais n’a pas dit de l’usure. Peut-être que je me trompe, mais ils ressemblaient étrangement à quelque chose qui rappelle le culte d’El Santos en Bolivie.

Mais j’ai des questions plus grandes et plus importantes sur cette dernière saison.

Est-ce que Camila et Isabela Vargas reviendront? Camila a été un personnage tellement critique pendant les trois premières saisons de cette série que je me sentirai déçu si nous ne la revoyons pas ou Isabela.

Et je sais que je devrais me préparer à la mort de personnages clés alors que la série se termine. C’est le monde du narco, et les gens meurent fréquemment et de manière horriblement violente. Ce ne serait pas réaliste si tout le monde dans l’équipe de Teresa s’en sortait vivant, même si je suspendrais volontiers mon incrédulité pour une fin plus heureuse.

À votre tour, fanatiques de la télévision…

Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué à quelle fréquence Teresa se retourne les cheveux lorsqu’elle est stressée? Et il y avait beaucoup de cheveux retournés dans cet épisode.

Teresa pourra-t-elle sauver Marcel Dumas de la colère de Lafayette?

Combien de temps Boaz retiendra-t-il de se venger du juge?

James est-il toujours fidèle à Teresa?

Espérez-vous voir Camila ou Isabela revenir lors de cette dernière saison?

Et qui pensez-vous ne sera pas en vie quand ce sera fini?

