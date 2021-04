Queen partage une belle photo pour souligner la contribution de Philip au Commonwealth | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg est décédé paisiblement au château de Windsor vendredi et ses funérailles devraient avoir lieu ce samedi. Les membres du public ont été impressionnés par sa vie et ses contributions à divers problèmes, y compris la conservation.

Mais maintenant, la reine a partagé plusieurs photographies marquant la contribution stupéfiante de Philip au Commonwealth.

Les quatre images – qui ont été partagées par Buckingham Palace sur Twitter – montrent le duc d’Édimbourg lors de plusieurs visites dans des pays du Commonwealth à travers le monde.

Sur chaque photo, Philip est vu avec un sourire radieux sur son visage alors qu’il s’adresse à des gens du Commonwealth.

Une belle image montre Philip assis à côté de la reine et ils sont tous deux drapés dans ce qui semble être des châles de fourrure.

Sur une autre image, Philip est vu en train de parler à des membres scouts lors d’une de ses visites.

Une troisième photo montre le duc tenant un livre devant des enfants, qui regardent Philip avec adoration.

Le tweet a également marqué sa contribution au Commonwealth et a déclaré qu’il était “déterminé” à rencontrer des gens de “tous les horizons”.

On y lisait: “Le duc d’Édimbourg était attaché au Commonwealth, rencontrant des gens de tous les horizons.”

Les funérailles du prince Philip seront télévisées avec une minute de silence nationale à 15 heures samedi après avoir refusé des funérailles d’État.

Après la mort de Philip, une déclaration du palais de Buckingham disait: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

“D’autres annonces seront faites en temps voulu.

“La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”

Des hommages floraux ont été déposés devant les maisons de la reine à travers le pays en signe de respect après son décès.

Il y a également eu des appels pour qu’une statue du duc soit érigée en l’honneur de Philippe et de son “dévouement personnel à la reine”.

La pétition Save Our Statues se lisait comme suit: «Le duc d’Édimbourg a servi notre pays pendant 78 ans, servant 13 dans la Royal Navy, puis 65 en tant que plus ancien consort de Grande-Bretagne, y compris 22 000 engagements et soutenant 780 organisations.

“Nous disons qu’il devrait y avoir une statue éminente du duc à Londres pour reconnaître ce qui précède, ainsi que son grand dévouement personnel et son soutien à Sa Majesté la Reine.”