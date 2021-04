Queen perd un autre royal en activité avec seulement 11 maintenant en service après une disparition mystérieuse | Royal | Nouvelles

Sa cousine, la princesse Alexandra, n’a pas fait un seul engagement royal depuis huit mois. Cela signifie que la famille royale qui travaille est passée de 15 à 11 depuis novembre 2019, lorsque le prince Andrew s’est «temporairement» retiré de ses fonctions officielles au milieu du scandale Jeffrey Epstein. Il a été suivi du départ du duc et de la duchesse de Sussex en mars de l’année dernière.

La monarchie britannique suit les traces de ses homologues européens en matière de régime, bien que les Windsors semblent l’avoir fait par accident plutôt que par mesure de modernisation délibérée jusqu’à présent.

Alexandra, 84 ans, a souffert de problèmes de santé et a également subi des blessures, notamment un bras cassé, qui l’ont empêchée de travailler pendant des périodes au cours des dernières années. Mais bien que le palais de Buckingham ait refusé de commenter, des sources royales ont insisté hier sur le fait que la princesse allait actuellement bien et n’avait pas pris sa retraite sans le dire à personne.

Ils n’ont cependant pas pu expliquer pourquoi elle n’a pas exercé une seule fonction officielle pendant une si longue période.

Son dernier engagement officiel mentionné dans la circulaire de la Cour remonte au 30 juillet 2020, lorsqu’elle a marqué le 150e anniversaire de la Croix-Rouge britannique en téléphonant à l’un de ses plus anciens volontaires.

La princesse, qui vit à Thatched House Lodge, une propriété de Crown Estate à Richmond Park dans le sud-ouest de Londres qu’elle et son défunt mari ont louée au taux du marché en 1963, reste la patronne ou la présidente de plus de 100 organisations, selon le site Web du palais de Buckingham. , reflétant un large éventail d’intérêts allant des arts aux soins de santé.

Elle a enregistré des messages vidéo pour un petit nombre d’organismes de bienfaisance pendant le verrouillage, selon des amis. Mais les messages enregistrés, contrairement aux appels vidéo et téléphoniques en direct, n’ont pas été comptés comme des engagements officiels pendant la pandémie, qui a été une période difficile pour de nombreuses organisations caritatives.

Alexandra, la fille du quatrième fils du roi George V, le prince George, duc de Kent, et la princesse Marina de Grèce et du Danemark, était sixième sur le trône lorsqu’elle est née en 1936. Elle était la dernière naissance royale à laquelle la maison Le secrétaire était présent en vertu de règles pour vérifier la légalité de ceux dans la ligne de succession datant du scandale de la casserole chauffante de 1688 lorsque les opposants protestants du monarque catholique Jacques II ont allégué que sa femme, la reine Mary, avait utilisé un imposteur pour dissimuler une mortinaissance.

Plus de 200 millions de personnes dans le monde ont regardé la couverture télévisée de son mariage avec Angus Ogilvy à l’abbaye de Westminster en 1963 et à partir des années 1950, la princesse glamour a généralement entrepris environ 120 engagements par an.

Mais elle a réduit sa charge de travail ces dernières années. L’année dernière, elle n’a entrepris que 12 engagements officiels. Elle en a fait 58 en 2019, 74 en 2018 et 70 en 2017, selon l’expert royale Patricia Treble, qui a analysé la circulaire de la Cour pour le Daily Express.

La reine utilise l’argent des 23 millions de dollars de bénéfices annuels du domaine héréditaire du monarque, le duché de Lancastre, pour payer les frais de bureau de la princesse ainsi que ceux de plusieurs autres membres actifs de la famille. Alexandra recevait 225000 £ par an lorsque l’ancien système des rentes parlementaires a été aboli pour tout le monde sauf le prince Philip en 2012 et depuis lors, le palais n’a pas stipulé les sommes versées à chaque membre de la famille. Mais avant même que les rentes ne soient abolies, la reine a remboursé l’argent au Parlement pour tout le monde sauf Philip à partir de 1993.