Queen porte un article inhabituel dans un sac à main en guise de “retour à l’époque de ses guides”, selon un expert | Royale | Nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, n’est jamais sans son petit sac à main noir qui, comme le savent les fans de Royal, peut servir de forme de communication silencieuse à ses dames d’honneur. Même les fans aux yeux d’aigle n’ont jamais vu tout le contenu du sac, cependant, Phil Dampier, auteur de What’s In The Queen’s Handbag: And Other Royal Secrets, a mis à nu ce que le monarque garde caché.

M. Dampier a dit BONJOUR ! en 2016, elle porte “un canif” – pas pour se défendre – mais plutôt comme un “retour sur ses jours de guide”.

Elle porterait également “des mots croisés coupés dans un journal par une servante au cas où elle aurait le temps de tuer” ainsi que quelques friandises pour ses corgis.

M. Dampier a également révélé que l’homme de 95 ans aime porter un journal et un appareil photo “pour prendre des photos des présidents et autres VIP en visite”.

La marque de sacs préférée de la reine – Launer – est restée inchangée depuis plus de cinq décennies et dispose d’un mandat royal.

La société britannique fournit également des sacs à la duchesse de Cornouailles et au prince de Galles.

Sur leur site Web, Launer discute de l’importance de leur nomination par mandat royal.

Il dit : « Le Warrant est un signe d’excellence, de qualité et de mécénat dont Launer bénéficie depuis plus de cinquante ans.

« Il est très prisé et décerné par Sa Majesté la Reine, à qui Launer fournit des sacs à main et de la petite maroquinerie depuis 1968.

LIRE LA SUITE: L’importance du sac à main de la reine

Il a ajouté que toute personne souhaitant entrer en contact “sait déjà comment la contacter!”

Un autre élément du sac à main tient une place particulière pour la reine.

M. Dampier a expliqué “L’un de ses biens les plus personnels et les plus précieux dans le sac est une petite trousse de maquillage en métal”, le prince Philip lui a offert en cadeau de mariage il y a près de 70 ans.