Queen pourrait chercher du réconfort auprès de Sophie Wessex pendant les temps d’arrêt à Windsor | Royale | Nouvelles

La relation étroite entre Sa Majesté et l’épouse de son plus jeune fils est bien connue depuis le mariage du couple en juin 1999. En particulier après la rupture du prince Harry et de Meghan Markle de leurs fonctions royales l’année dernière, Sophie, comtesse de Wessex a de plus en plus adopté un rôle dans l’exercice des responsabilités royales.

Mais la relation du couple va au-delà des limites de l’accomplissement de devoirs pour le bien de la monarchie.

Ils partagent également divers passe-temps et intérêts qui peuvent encourager la reine à s’appuyer sur Sophie alors qu’elle prend le temps de se reposer à Windsor, à seulement 18 km du domaine Surrey du Wessex à Bagshot Park.

Richard Kay, journaliste royal vétéran et rédacteur en chef du Daily Mail, a déclaré : « La reine et la comtesse partagent également une fascination pour l’histoire militaire.

« Sophie adore écouter la reine parler de grands événements historiques. »

Il a ajouté que «les deux sont parfois partis pendant des heures, se déversant sur des documents anciens des archives royales, qui sont conservés au château de Windsor.

« Lorsque Sophie a visité les champs de bataille et les cimetières de la Première et de la Seconde Guerre mondiale en France, elle a tout raconté à la reine sur ce qu’elle avait vu et ce qu’elle ressentait. »

M. Kay a également expliqué comment la parenté de Sophie Wessex avec la reine pouvait être liée à la mort de la sœur de la reine, la princesse Margaret, il y a près de deux décennies.

La reine et sa sœur cadette avaient une relation étroite et son décès a coïncidé avec la mort de la reine mère quelques semaines plus tard.

L’expert royal Duncan Larcombe a expliqué que Sophie se rendrait à Windsor « tous les quelques jours et la plupart des week-ends pour passer du temps socialement éloigné avec Sa Majesté ».

Si elle ne peut pas faire le voyage, elle « [calls] sa belle-mère au moins une fois par jour ».

Sophie, en plus de fournir à la reine un soutien émotionnel pendant les périodes difficiles, a de plus en plus assumé les fardeaux pratiques de la vie en tant que royal senior.

Sophie a une expérience bien établie de travail public et de plaidoyer, apparaissant plus récemment lors d’un événement pour l’association caritative pour les femmes, Wellbeing of Women, dont Sophie est la marraine.

Elle a parlé franchement de la ménopause, qu’elle a attribuée à un impact «tragique» sur la façon dont les femmes fonctionnent sur le lieu de travail.

Elle s’est adressée à une conférence virtuelle plus tôt ce mois-ci, déclarant : « Penser que les femmes doivent quitter le lieu de travail à cause de cela est tragique.

« Nous sommes fabuleuses dans la quarantaine, nous sommes encore plus fabuleuses dans la cinquantaine, la soixantaine et la soixantaine et nous devons célébrer cela et maintenir ces opportunités pour les femmes. »

En septembre, la comtesse de Wessex a déclaré qu’elle était « ravie » d’assumer le parrainage royal d’OSCAR International, une fondation basée à Mumbai qui facilite l’accès à l’éducation pour les enfants issus de milieux défavorisés.

Elle a ajouté : « C’est un immense privilège de travailler avec une fondation aussi incroyable.

« Ma visite en Inde était si importante pour voir où vous travaillez réellement avec les garçons et les filles et pour voir les conditions de travail et aussi les conditions de vie. »