Queen pourrait être « forcée d’agir » sur le titre de Meghan Markle alors qu’elle est « poussée dans le coin » | Royale | Nouvelles

Meghan a été accusée d’utiliser son titre royal pour s’immiscer dans la politique américaine après avoir téléphoné aux sénateurs américains et s’être présentée comme la duchesse de Sussex. La commentatrice royale Daniela Elser a affirmé que la reine pourrait être « forcée d’agir » car sa « première priorité absolue est de protéger le caractère sacré de la couronne ».

Écrivant pour news.com.au, Mme Elser a déclaré que les « ambitions politiques de plus en plus évidentes » de l’épouse du prince Harry étaient un « problème naissant » pour la famille royale.

Mme Elser a souligné comment les membres de la famille royale ne s’impliquent traditionnellement pas dans la politique.

Le commentateur royal a ajouté: « Et c’est le point d’achoppement ici: Meghan Markle peut être aussi vocale et passionnée qu’elle le souhaite et d’autant plus félicitations pour l’avoir fait, mais la duchesse de Sussex est censée rester bloquée. »

Mme Elser a déclaré que les récents appels téléphoniques de Meghan étaient « loin d’être un incident isolé » et « tous les signes indiquent que la duchesse a jeté son dévolu sur Washington ».

Elle a poursuivi: « Étant donné que les chances que la mère de deux enfants mette de côté ses aspirations sur ce front semblent à peu près aussi probables qu’elle achète une caisse de chapeaux MAGA ou qu’elle renonce au pouvoir du lait d’avoine, cela met la reine dans un enfer. lier quand il s’agit de leurs titres.

« Si les Sussex, l’un ou les deux, continuent de faire avancer leurs divers agendas politiques, la question est de savoir si Sa Majesté sera obligée d’agir en ce qui concerne leurs titres de Sussex qui étaient, bien sûr, un cadeau de mariage. »

Mme Elser a demandé pourquoi Meghan continuait d’utiliser son titre pour des occasions telles que ses appels aux sénateurs américains alors qu' »elle doit le savoir comme tenir un chiffon rouge devant un taureau ».

Le commentateur royal a ajouté: « Pourquoi prend-elle le risque de pousser la reine encore plus dans ses retranchements en déployant continuellement son titre pour des sorties politiques?

Une source proche de Meghan a déclaré au journal qu’elle avait contacté des membres du Congrès « en sa qualité personnelle de citoyenne engagée ».

Les appels sont intervenus après que la duchesse a écrit à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et au chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer, appelant à un congé familial payé.

L’ancienne actrice – qui a signé en tant que « Meghan, la duchesse de Sussex » – a déclaré qu’elle rédigeait la lettre « en tant que maman » et « au nom de millions de familles américaines ».

Meghan et Harry ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Californie.

Le couple a accepté de cesser d’utiliser leurs titres de RHS dans le cadre du Megxit, mais ils continuent d’être connus sous le nom de duc et de duchesse de Sussex.