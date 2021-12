Queen pourrait trouver du réconfort en Sophie Wessex et Lady Louise ce Noël | Royale | Des nouvelles

La reine « verra toujours sa famille à Noël », déclare Levin

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que la reine, 95 ans, romprait encore une fois avec sa tradition royale habituelle en célébrant Noël au château de Windsor plutôt qu’à Sandringham. Pour la deuxième année consécutive, les plans de Sa Majesté pour un rassemblement festif traditionnel dans son domaine de Norfolk ont ​​été anéantis par le coronavirus.

La décision de la reine d’annuler les festivités de cette année à Sandringham était une « décision personnelle » basée sur une « approche de précaution » au milieu de la propagation de la variante Omicron Covid, selon une source du palais.

Ces dernières semaines, la variante a infecté des milliers de personnes, ce qui signifie que beaucoup pourraient passer Noël isolément ou loin des membres de leur famille.

Ce Noël sera particulièrement difficile pour la reine, car il s’agit du premier pour le monarque depuis la perte de son mari de 73 ans, le prince Philip.

Le duc d’Édimbourg est décédé en avril, à l’âge de 99 ans, et l’année dernière, le couple a profité de festivités réduites ensemble à Windsor, alors que le pays était plongé dans le verrouillage.

La reine pourrait trouver du réconfort dans Sophie Wessex et Lady Louise ce Noël (Image: .)

La reine a été forcée d’annuler les festivités à Sandringham pour la deuxième année consécutive (Image: .)

Cette année, pendant la période des fêtes, Sa Majesté devrait toujours recevoir la visite des membres du Cabinet, peu importe où elle est basée.

Le Mirror rapporte que le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, font partie d’autres membres de la famille royale, qui se sont engagés à n’avoir que des contacts essentiels cette semaine afin de protéger la reine.

Parmi ces membres de la famille royale figurent le prince Edward, 57 ans, et Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, qui vivent à proximité de la reine.

Le couple réside à Bagshot Park dans le Surrey avec leurs deux enfants, Lady Louise, 18 ans, et James, Vicomte Severn, 14 ans.

LIRE LA SUITE: La reine donne la priorité au devoir dans une décision de Noël «particulièrement triste»

La reine et Sophie, comtesse de Wessex (Image : .)

Comme les Wessex vivent assez près, chaque fois que la reine est en résidence au château de Windsor, Sophie et sa famille sont des invités réguliers.

Les Wessex rendent souvent visite à la reine pour faire de l’équitation, du thé l’après-midi et des excursions à l’église.

La reine aurait également un faible pour Louise et James, qui entretenaient des liens étroits avec son grand-père, le prince Philip.

Louise et la reine partagent une passion pour l’équitation, tandis que Sophie et la reine s’intéressent à l’histoire militaire. Un ami de Sophie a précédemment révélé que la comtesse et la reine aimaient regarder des films ensemble.

A NE PAS MANQUER

Le style de Kate Middleton « vaut 1 milliard de livres sterling pour l’industrie de la mode britannique » [REPORT]

Kate déclenche une explosion de 870% après l’éblouissement de la duchesse pour l’événement de Noël [REVEAL]

Kate avait «une personne vers qui elle pouvait vraiment se tourner» pendant la faille royale [INSIGHT]

Louise et la reine partagent une passion pour l’équitation (Image: .)

De plus, un ancien écuyer royal a dit un jour au Soleil que la reine trouvait la présence de Sophie « apaisante », ce qui signifie que les Wessex pourraient apporter au monarque le réconfort dont il a tant besoin pendant la saison des fêtes.

Sophie et Edward ont offert un soutien important à Sa Majesté à son domicile à la suite de la mort de Philip.

En avril, le couple a passé environ une heure dans la propriété avec Sa Majesté et, alors qu’ils partaient, Sophie a parlé aux journalistes depuis la voiture conduite par son mari.

La comtesse de Wessex a déclaré en quittant la résidence royale: « La reine a été incroyable. »

Le prince Edward et Sophie ont offert un soutien important à la reine à la suite de la mort de Philp (Image: .)

Sophie serait la belle-fille préférée de la reine, et le commentateur royal Richard Fitzwilliams avait précédemment déclaré à Express.co.uk que la comtesse était « extrêmement proche » de Sa Majesté.

Il a déclaré au moment de la mort de Philip: « Sophie est devenue extrêmement proche de la reine qui passe beaucoup de temps avec elle et elle sera d’un grand réconfort pendant cette triste période. »

Leur relation entre les deux femmes est si étroite que Sophie a donné un surnom à sa belle-mère.

Lors d’un discours prononcé pour le Diamond Jubilee Trust de la reine en 2019, Sophie s’est adressée à la reine en tant que « Maman ».