Queen publie une déclaration déchirante sur la mort de Desmond Tutu : « Profondément attristée » | Royale | Des nouvelles

La reine a réagi à la mort de l’archevêque Tutu en faisant une déclaration poignante au nom de toute la famille royale. Il disait : « Je suis rejoint par toute la famille royale pour être profondément attristé par la nouvelle du décès de l’archevêque Desmond Tutu, un homme qui a inlassablement défendu les droits de l’homme en Afrique du Sud et dans le monde. »

Dans sa déclaration, elle a rappelé avoir rencontré à plusieurs reprises l’archevêque, qui a contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud.

Elle a déclaré: « Je me souviens avec tendresse de mes rencontres avec lui et de sa grande chaleur et humour.

« La perte de l’archevêque Tutu sera ressentie par le peuple d’Afrique du Sud, et par tant de personnes en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et à travers le Commonwealth, où il était tenu en si haute affection et estime. »

L’archevêque, qui a milité toute sa vie pour la justice raciale et les droits des LGBT, est décédé dimanche à l’âge de 90 ans.

La cause de sa mort n’a pas été divulguée.

À la fin des années 1990, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate et ces dernières années, il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour traiter des infections associées à son traitement contre le cancer.

L’archevêque a reçu un prix Nobel de la paix en 1984 pour son opposition non violente à l’apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé qui a pris fin au début des années 1990.

Après la fin du régime, il a présidé une Commission vérité et réconciliation, mise en place pour déterrer les atrocités commises pendant cinq décennies.

La déclaration de la reine est la dernière d’une série d’hommages adressés au défunt militant.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré : « Le décès de l’archevêque émérite Desmond Tutu est un autre chapitre de deuil dans les adieux de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée.

« Desmond Tutu était un patriote sans égal. »

