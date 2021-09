Queen: quatre nouvelles œuvres d’art Nft célébrant le 75e anniversaire de Freddie Mercury seront disponibles

Super rare, le marché leader de l’art numérique, et Le Mercury Phoenix Trust ont annoncé la sortie de quatre nouvelles œuvres d’art 1 sur 1 NFT inspirées par le regretté leader du groupe légendaire REINE pour fêter ses 75 ans. NFT œuvres d’artistes Blake Catherine, Tchad Chevalier, Mat Maitland et MBSJQ sera offert à compter du 20 septembre, le produit bénéficiant Le Mercury Phoenix Trust, l’association fondée en Freddiela mémoire de pour aider à lutter contre le sida dans le monde.

La collection a été organisée par Agence Six. Georgio Constantinou, co-fondateur, commente : “Six a été honoré d’organiser une incroyable collection d’artistes pour célébrer la vie et l’impact de Freddie Mercury. Après avoir rencontré Le Mercury Phoenix Trust, nous savions que si Freddie étaient vivants aujourd’hui, il serait enthousiasmé par le potentiel créatif de l’espace NFT.”

En plus d’inspirer d’innombrables générations à travers son personnage flamboyant, sa gamme vocale de quatre octaves et son écriture de chansons intemporelle, Freddie Mercury était bien connu pour son amour de toutes les formes d’art. Avant de se lancer dans sa carrière musicale, il a obtenu un diplôme d’art graphique et de design (en 1969) et est devenu plus tard dans sa vie un collectionneur passionné d’art classique et contemporain et d’œuvres en verre. De plus, il était reconnu comme possédant ce que les experts considéraient comme l’une des plus belles collections d’estampes japonaises anciennes sur bois.

Freddie Mercury a laissé un brief créatif très simple au monde sur son décès: “Vous pouvez faire ce que vous voulez avec mon travail, ne me rendez jamais ennuyeux.” Ce brief simple a été donné à quatre artistes numériques comme source d’inspiration pour chacun pour créer des œuvres d’art NFT inspirées par différents aspects de Freddiele personnage bien-aimé de. La collection résultante prend Freddie‘s héritage à la pointe de l’activité artistique… et donc jamais ennuyeux.

Les quatre NFT seront disponibles exclusivement sous forme d’enchères chronométrées via SuperRare le 20 septembre à 8h00 PDT / 12h00 EDT pendant 75 heures.

