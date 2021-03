Queen quitte Windsor pour la première fois en 20 semaines – visite surprise pour une cause poignante | Royal | Nouvelles

La reine a entrepris sa première visite officielle à l’extérieur des murs du château pour la première fois depuis le 8 novembre. Le monarque a assisté aujourd’hui à un service au mémorial des forces aériennes de la Commonwealth War Graves Commission à Runnymede.

Avec cet engagement rare, elle a marqué le centenaire de la Royal Australian Air Force.

La monarque était tout sourire alors qu’elle quittait sa voiture et serrait la main d’un fonctionnaire au Runnymede Air Forces Memorial.

Au cours de sa visite, la reine a également vu des panneaux avec les noms des morts à la guerre australiens et une exposition d’aviateurs et de femmes tombés au combat.

Le monarque n’a effectué que trois visites officielles depuis le début de la pandémie de coronavirus.

En octobre, elle a rendu visite à Porton Down avec le prince William pour ouvrir officiellement le nouveau centre d’analyse énergétique et remercier le personnel du Laboratoire des sciences et technologies de la défense pour leur travail essentiel pendant la pandémie et l’enquête sur l’empoisonnement de Sergei et Yulia Skripal.

