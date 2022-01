Queen rendra hommage à Kate avec un énorme déménagement plus tard cette année | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Cambridge aura 40 ans le 9 janvier et devrait marquer le jalon avec un événement modéré entouré de sa famille la plus proche en raison des préoccupations persistantes causées par la pandémie de COVID-19. Les récentes occasions familiales ont suivi un schéma similaire lorsqu’à Noël, les plans royaux habituels pour célébrer les vacances à Sandringham ont été annulés en faveur d’un événement discret à Windsor. L’anniversaire marquant de la duchesse sera célébré dimanche et sera probablement un événement familial privé au domicile des Cambridges à Norfolk.

Mais un expert royal pense que l’anniversaire de Kate pourrait être honoré par la reine plus tard cette année.

L’experte royale et auteur Ingrid Seward a affirmé que Kate pourrait être présente pour une très grande fête d’anniversaire qui sera organisée par Sa Majesté en personne.

Elle dit qu’elle est « absolument certaine » que le monarque finira par organiser une grande fête d’anniversaire pour Kate.

L’événement pourrait être organisé conjointement avec l’anniversaire du mari de Kate, le duc de Cambridge, le prince William, qui aura 40 ans après les célébrations du jubilé de platine de la reine.

S’adressant à True Royalty TV, Mme Seward a déclaré: « Je pense que ce sera discret ce week-end, puis plus tard dans l’année – probablement après la fin des célébrations du jubilé de platine – elle et William, dont l’anniversaire est le 21 juin, auront une fête commune et alors vraiment célébrer.

Elle a ajouté: « Je suis absolument certaine que la reine leur lancera une fête. »

Mais malgré les célébrations, il y a un honneur que Kate manquera apparemment quand ce sera son anniversaire dimanche.

Elle n’entendra pas les carillons traditionnels de l’abbaye de Westminster lorsqu’elle fêtera son 40e anniversaire en raison de changements intervenus pour réduire les coûts.

Il est normal que les membres de la famille royale entendent les cloches sonner à l’abbaye le jour de leur anniversaire avec Kate et Camilla parmi eux.

Mais ils ont été arrêtés en avril 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et des changements ont été apportés lors de leur redémarrage en septembre 2021.

Les cloches ne sonneront plus pour les anniversaires de la princesse Anne, du prince Andrew, du prince Edward ou de la duchesse de Cornouailles et il en va de même pour les Cambridge et leurs trois jeunes enfants, rapporte le magazine Hello.

À l’avenir, ils ne seront entendus que pour la reine et le prince Charles.

Cet anniversaire historique annonce le début d’une décennie importante pour la monarchie et la future reine qui seront aux côtés de William au fur et à mesure que les événements progressent, regarderont sa jeune famille se regrouper et poursuivront ses propres intérêts caritatifs.

Le travail de Kate en faveur de la recherche sur les années de formation d’un enfant est la pierre angulaire de sa vie publique et a été souligné par un haut responsable de l’un des principaux organismes de bienfaisance du pays en matière de santé mentale pour les enfants et les jeunes.

Au cours de la dernière décennie, la vie de la duchesse a considérablement changé, tant dans ses fonctions royales que dans sa vie privée.

Kate est maintenant la mère de trois enfants, le futur roi Prince George et ses frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Loin de la gestion de l’école et de ses fonctions royales au Royaume-Uni, elle a fait le tour du monde avec William, visitant l’Australie et la Nouvelle-Zélande en 2014, l’Inde deux ans plus tard et l’Irlande l’année dernière.

Il y a eu un certain nombre de premières notables pour Kate qui a effectué son premier voyage officiel en solo à l’étranger en 2016 aux Pays-Bas, rencontrant le monarque du pays, le roi Willem-Alexander.

Alors que Kate s’est épanouie dans son rôle royal ces dernières années, il lui a fallu un certain temps pour s’adapter aux feux de la rampe.

Un ami de la duchesse a récemment décrit Kate comme une « introvertie ».