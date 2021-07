Queen renforce la cybersécurité ! Les Royals prennent des mesures car le rapport les juge «à haut risque» | Royale | Nouvelles

in

Tout au long de la pandémie de coronavirus et des blocages ultérieurs, Sa Majesté a participé à plusieurs appels vidéo ainsi qu’à des conversations vidéo avec des personnes du monde entier. Mais un nouveau rapport a suggéré que la société présente désormais un risque élevé plutôt que moyen d’être piraté.

L’avertissement, écrit par le gardien de la bourse privée, Sir Michael Stevens, ferait référence aux pirates informatiques en Chine et en Russie.

Il prévient que tout piratage de la famille royale causerait « des dommages à la réputation, des sanctions et/ou des poursuites judiciaires contre la famille ou les membres du personnel », selon The Sun.

En mars, la reine a nommé Elliott Atkins comme son premier responsable de la sécurité de l’information dans le but de prévenir les attaques en ligne.

Un mois plus tôt, l’ex-chef du MI5, Andrew Parker, avait été nommé chef de sa maison royale.

Des sources royales ont insisté sur le fait que la formation du personnel et que des niveaux élevés de cybersécurité ont toujours été en place.

Selon une analyse de Femail, la reine a effectué près de la moitié de ses engagements 2020 répertoriés dans la circulaire de la Cour par téléphone ou liaison vidéo.

Au fil des ans, plusieurs membres de la famille royale ont été victimes de piratage téléphonique.

En 2014, l’Old Bailey a appris que le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ainsi que le prince Harry, étaient tous des victimes.

LIRE LA SUITE: Le prince Charles abandonnera le masque facial au retour à la «normalité»

En août de l’année dernière, des pirates informatiques russes auraient volé “des centaines” de photos personnelles de Harry et Meghan, y compris des photos de la reine lors de leur mariage dans le cadre d’une faille de sécurité, selon un livre.

Selon la biographie explosive, Finding Freedom, une source a affirmé que la fuite de données présumée était un “réveil” pour le couple.

Les co-auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont écrit : « Le 12 septembre 2018, un programmeur informatique basé en Russie a réussi à pirater un compte de stockage en ligne sur le cloud qui contenait plus de deux cents photos inédites de Harry et Meghan prises par le photographe Alexi Lubomirski. .

“Parmi les images volées, il y avait des photos du couple partageant des moments personnels lors de leur série de photos de fiançailles ainsi que d’autres de la réception de leur mariage (y compris certaines de la reine).

“Le grand ensemble comprenait également des sorties avec les yeux mi-clos et d’autres moments peu flatteurs destinés à la poubelle.

“Le pirate a divulgué une poignée de photos sur Tumblr (site de partage de photos).

“De nombreux fans ont supposé qu’il s’agissait d’images fausses et photoshopées, mais dans les coulisses, le palais de Kensington s’est inquiété lorsqu’ils ont reçu un conseil concernant la violation de la sécurité.

“Harry et Meghan ont été ‘alarmés d’apprendre qu’il était si facile d’obtenir de tels dossiers personnels.”