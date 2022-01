Queen répond à la douce photo d’un bambin de l’Ohio habillé comme elle | Royale | Des nouvelles

Katelyn Sutherland de l’Ohio, aux États-Unis, a écrit une lettre et joint une photo de sa fille d’un an, Jalayne Sutherland, qualifiée de reine. Le petit bambin est représenté portant un pardessus bleu clair à double boutonnage avec un chapeau assorti, une perruque blanche et des perles autour du cou.

Elle est même photographiée debout à côté de deux Corgis – un favori de la maison royale.

La lettre a été envoyée outre-Atlantique sur un coup de tête, mais a attiré l’attention de la maison royale.

La reine a envoyé une réponse au tout-petit via l’une de ses dames d’honneur qui a déclaré que Sa Majesté était « satisfaite » par la photo et a décrit la tenue comme « splendide ».

Une lettre estampillée de l’insigne du château de Windsor a été envoyée le 9 décembre par la dame d’honneur de la reine, Marry Morrison.

La lettre disait : « La reine souhaite que je vous écrive et vous remercie pour votre lettre et pour la photo que vous avez soigneusement jointe.

« Sa Majesté a pensé que c’était gentil de votre part de lui écrire, et la reine a été ravie de voir la photo de votre fille, Jalayne, dans sa splendide tenue.

« Sa Majesté espère que vous passez tous un très joyeux Noël, et je joins quelques informations sur les Royal Pets, que Jalayne aimerait peut-être avoir. »

Le geste a depuis ravi de nombreux fans royaux sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur, @Namaste17John, a tweeté : « Un geste tellement merveilleux qui, j’en suis sûr, a rendu cette petite fille très très heureuse.

« Une belle chose à voir dans le monde d’aujourd’hui. »

Un autre, @velvetbarstool, a déclaré: « Sa Majesté apprécie les tenues de bon goût. »

Un troisième, @MaskWash, a ajouté : « Avec Corgis aussi !

Pendant ce temps, un quatrième observateur royal, @Nikhedonia11, a simplement écrit: « Très royal! »

Mme Sutherland a expliqué que la tenue était portée pour Halloween car la famille voulait faire quelque chose pour incorporer leurs chiens

Elle a déclaré: « La plus grande inspiration pour la tenue était le fait que nos chiens sont les meilleurs amis de notre fille.

« Nous voulions faire quelque chose où ils pourraient tous être inclus ensemble.

« Nous sommes très certainement des fans de la famille royale et admirons vraiment la façon dont la reine marche par la foi. »

Mme Sutherland a révélé que les déguisements avaient choqué les voisins alors qu’ils sortaient pour un tour ou un traitement.

Elle a ajouté: « En nous promenant à Halloween, nous avons reçu de nombreux compliments, mais mes réactions préférées ont été lorsque les gens se sont inclinés devant elle ou ont fait la vague royale et ont dit: » Votre Majesté! « »