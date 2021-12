Queen reste «consacrée à son rôle» après une année mouvementée et des batailles pour la santé, selon un expert | Royale | Nouvelles

Après avoir perdu son mari bien-aimé, le prince Philip, la monarque a prouvé qu’elle était habile à gérer le changement et a traversé les moments les plus tumultueux. S’exprimant par l’intermédiaire du point de vente australien 9Honey, l’experte royale Victoria Arbiter, estime que malgré son fils, prince Charles, et son petit-fils, le prince William, assumant davantage de rôles, le monarque ne prendra pas de « pas en arrière ».

Mme Arbiter a déclaré: «De nature subtile, les changements ont été presque imperceptibles pour le public, mais chacun a été mis en œuvre dans le but d’alléger le fardeau d’un monarque vieillissant et d’assurer une transition éventuelle en douceur de la mère au fils.

«À la suite de la mort du prince Philip, cependant, beaucoup se sont demandé si elle envisagerait de prendre un recul plus important.

« Mais plutôt que d’opter pour une retraite officielle, il est devenu évident qu’elle reste plus dévouée à son rôle que jamais. »

Le 9 avril, le prince Philip est décédé après des années de batailles pour la santé.

Trois semaines après avoir enterré son mari, elle a prononcé son 67e discours de reine lors de l’ouverture officielle du Parlement.

L’occasion a marqué sa première apparition officielle en public depuis la mort du duc.

Mme Arbiter a poursuivi: « Bien qu’elle soit accompagnée de Charles et Camilla, le retrait du trône de l’époux du compartiment central a été un rappel poignant de sa perte dévastatrice. »

Plus tard dans l’année, la reine connaîtra l’un des mois les plus chargés de son règne après son retour de sa retraite annuelle à Sandringham.

«Elle aime être utile et aime beaucoup rencontrer des gens de tous horizons.»