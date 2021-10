Queen Revivez le record de “Rock In Rio” dans la série “The Greatest”

Un retour sur reineLa performance record de Rock In Rio en 1985 forme l’épisode 29 de la série de vidéos Queen The Greatest, désormais disponible sur la chaîne YouTube officielle du groupe.

Le clip rappelle le voyage de Queen en janvier 1985 à Rio de Janeiro au Brésil pour faire la une de ce qui devait être le plus grand festival de rock jamais organisé, s’étalant sur dix jours épiques. Ils ont joué lors de la soirée d’ouverture de l’événement, le 12 janvier, et à nouveau en tête d’affiche de clôture le 19 janvier. Les performances combinées ont vu Queen divertir plus de 600 000 fans, et les faits saillants édités, diffusés sur la chaîne de télévision nationale brésilienne O Globo dans toute l’Amérique du Sud, ont été regardé par près de 200 millions de personnes.

Rock In Rio a marqué l’expansion d’une histoire d’amour entre le groupe et l’Amérique du Sud qui perdure encore aujourd’hui. Les expériences des stades de la tournée du stade Queen’s en Amérique du Sud lors de la tournée Gluttons For Punishment de 1981 ont ouvert cette porte, mais ils ne pouvaient pas oser s’attendre à l’accueil écrasant qu’ils recevraient à leur retour au Brésil quatre ans plus tard.

Interrogé par un intervieweur sur la façon dont tout se passait avant leur première représentation, Freddie Mercury a déclaré : « Je pense que tout ira bien. J’ai le trac de la première nuit, je pense, c’est la première grande nuit. On va regarder les autres groupes et voir comment ça se passe. Je veux juste avoir une idée de tout ça.

À la Cidade do Rock, spécialement conçue pour une capacité de 250 000 personnes, Queen est montée sur scène à 2 heures du matin, pour être accueillie par une foule extrêmement excitée qui s’étendait à perte de vue. Comme un reportage télévisé de la BBC sur la soirée d’après-spectacle au célèbre Copacabana Palace Hotel de Rio, le groupe ne voulait clairement pas qu’une soirée aussi mémorable se termine.

« Je fais mon travail et je rentre à la maison »

“C’est ahurissant, vous savez”, a déclaré Freddie à propos de jouer devant un si vaste public. «C’est comme une femme au foyer pour être honnête, allez-y et faites mon travail et puis rentrez à la maison… c’est juste un travail pour moi de toute façon, mais c’est ahurissant, que puis-je vous dire, c’est assez incroyable. Je veux dire, vous avez vu ces gens là-bas.

Roger Taylor, qui a demandé comment s’était passé le concert, a ajouté : “Très bien. Fantastique. Notre plus grand public à ce jour, je pense… la seule chose était qu’il était très tard au moment où nous avons continué, mais tout le monde est resté ainsi, je veux dire, c’était vraiment génial.

Mercury a noté: “Quand vous avez une foule aussi nombreuse que cela, et l’événement, l’adrénaline vous envahit, et donc je suppose que j’étais en quelque sorte en train de gambader plus que d’habitude, je ne sais pas.”

« Nous avons franchi le pas… et regardez ce qui s’est passé ! »

À propos de leur capacité à jouer au Brésil, Freddie a observé : « Le gouvernement voulait en fait que nous soyons ici, et je pense que beaucoup de groupes avaient peur de venir ici au début, pour ainsi dire, et nous avons franchi le pas. Et regardez ce qui s’est passé !

Les fans de Queen ont placé 500 bougies allumées dans le sable en épelant le nom du groupe, et lorsque Brian May a remarqué un geste aussi émouvant, lui et sa fille ont quitté la fête pendant un moment pour les rejoindre sur la plage, dont leurs admirateurs se souviennent encore. Le groupe a fait un retour émouvant pour Rock in Rio en 2015 avec Adam Lambert, pour le 30e anniversaire du festival, et a encore une fois reçu un accueil enthousiaste.

