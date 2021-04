Queen sait que «les choses finiront par arriver» au milieu de la rupture du prince Harry et du prince William | Royal | Nouvelles

Les relations entre le prince Harry et le prince William auraient été tendues depuis l’entretien révélateur des Sussex avec Oprah Winfrey. Le prince Harry et Meghan Markle se sont entretenus avec l’animateur américain de l’émission de discussion pour discuter de leur temps en tant que membres de la famille royale et de leur décision de se retirer de leurs fonctions.

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah qu’il pensait que son frère était «piégé» dans la famille royale.

La relation entre Harry et William se serait rompue ces dernières années.

En 2019, Harry a déclaré que lui et son frère étaient «sur des chemins différents».

Au cours de l’interview d’Oprah, le duc a réitéré à quel point il était sur un «chemin différent» de William et a ajouté: «La relation est espace pour le moment.

«Et, vous savez, le temps guérit toutes choses, espérons-le.

Mais selon les experts et les sources, la reine pense que tout s’arrangera à la fin.

L’ancien attaché de presse du Palace, Charles Anson, a déclaré au magazine People que Sa Majesté «absorbe les choses tranquillement».

Une source a également déclaré au magazine: «Elle a traversé tant de moments difficiles.

Meghan, qui est enceinte, n’a pas rejoint son mari suite aux conseils de son médecin de ne pas voyager.

L’auteur royal Anna Pasternak a déclaré qu’il y avait «énormément de mal» du côté du Sussex et de Cambridge.

S’adressant à Vanity Fair, elle a déclaré: «Les deux côtés sont comme des animaux blessés.

«Harry a dit qu’il y avait eu énormément de blessures.

«Eh bien, il y a eu énormément de blessures maintenant du côté des Windsors à cause de cette interview.