Queen salue “l’énorme succès” de l’équipe GB aux Jeux paralympiques de Tokyo – “a soulevé la nation” | Royale | Nouvelles

L’homme de 95 ans a salué “l’engagement, le dévouement et l’adaptabilité” des concurrents après que les jeux aient été retardés de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus. La reine a ajouté que les Jeux paralympiques avaient été « inspirants » et que « les performances avaient élevé la nation ».

Son message est venu après que l’équipe GB ait conservé la deuxième place au tableau des médailles – seulement derrière la Chine.

Ils ont remporté 124 médailles, dont 41 d’or, 38 d’argent et 45 de bronze.

Dans un communiqué, la reine a déclaré : « J’offre mes chaleureuses félicitations aux athlètes paralympiques de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi qu’aux athlètes de tous les pays du Commonwealth, pour leur énorme succès aux Jeux de Tokyo.

« L’engagement, le dévouement et l’adaptabilité dont vous et vos équipes d’assistance ont fait preuve au cours des circonstances exceptionnelles des 18 derniers mois, ont été une source d’inspiration.

“Vos performances ont élevé la nation et vos triomphes ont été célébrés par nous tous.

“J’adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui ont contribué au succès de ces Jeux mémorables.”

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également rendu hommage et salué la « force mentale, la détermination et le talent » dont ont fait preuve les participants.

Le prince William et Kate ont également décerné une mention spéciale à l’association caritative Sports Aid pour leurs efforts visant à aider les concurrents à réaliser leur rêve.

Le sprinter Thomas Young, le cycliste Benjamin Watson et les nageurs Maisie Summers-Newton et Reece Dunn faisaient partie des talents émergents à faire irruption sur la scène pour remporter l’or, avec 56 débutants britanniques remportant des médailles.

L’équipe GB a perdu 23 médailles de moins que les 147 obtenues aux Jeux paralympiques de Rio il y a cinq ans – mais ce chiffre peut être gonflé en raison de l’absence d’athlètes russes.

Mais, le décompte à Tokyo est plus élevé que les 34 médailles d’or et 120 médailles au total remportées à Londres 2012.