Queen saluée en tant que  » thérapeute de la nation  » après un discours de Noël  » rassurant  » –  » Poignant !  » | Royale | Des nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, a prononcé une allocution personnelle à la nation, faisant référence à la mort du prince Philip en avril et à son chagrin face à sa perte. Dans ce qui a été considéré comme « l’un des discours les plus extraordinaires de Sa Majesté », le monarque a expliqué à quel point Noël peut être difficile après la mort d’un être cher.

L’ouverture de l’émission comportait un discours antérieur de Sa Majesté, dans lequel elle considérait Philip comme sa « force et son séjour ».

S’exprimant depuis le château de Windsor, avec une photo du duc d’Édimbourg sur son bureau, la reine a déclaré que la saison des fêtes « peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers ».

Dans une référence déchirante à son défunt mari, elle a déclaré: « Cette année, surtout, je comprends pourquoi. »

Le monarque a ensuite ajouté: « Pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout dans le pays, le Commonwealth et le monde .

« Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation étaient tous irrépressibles.

« Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois.

« Mais la vie, bien sûr, se compose de séparations finales ainsi que de premières rencontres – et autant qu’il me manque à moi et à ma famille, je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël. »

Colin Brazier, présentateur de GB News, a mené la charge des Britanniques saluant l’adresse vulnérable et personnelle du monarque.

Il a déclaré sur Twitter: « Sûrement, l’un des discours de Noël les plus extraordinaires de HM?

« Un langage profondément personnel, non filtré, enraciné dans son christianisme.

« Mais aussi, pour le reste d’entre nous ; un rappel de sa fragilité croissante.

Salma Shah, chroniqueuse d’Independent Voices, a ajouté : « Chef de l’État, de l’église et de l’armée, elle est également la thérapeute de la nation.

« Sa sagesse est rassurante et réconfortante dans les moments sombres. »

De plus en plus d’utilisateurs des médias sociaux ont félicité Sa Majesté pour son discours de Noël, affirmant que les mentions de deuil étaient « poignantes et personnelles ».

L’utilisateur de Twitter @TCamero35614831 a déclaré: «Je dois dire qu’ils ont cassé le moule en créant HM The Queen.

« Dignité, service et altruisme. Elle me rend si fier d’être britannique.

Antony Little a ajouté : « Le discours de Sa Majesté était très poignant et personnel.

« Discours de la Reine très émouvant et nous sommes très très chanceux de l’avoir. »

L’utilisateur de Twitter @GallIain a ajouté : « Un discours de la Reine incroyablement poignant et puissant.

« 69 ans sur le trône et jamais la reine n’a été aussi pertinente, respectée et aimée pour assurer stabilité et continuité, quelles que soient les turbulences auxquelles nous sommes confrontés en tant que nation. Qu’elle règne longtemps.

Andrew Simmons, d’Al Jazeera, a noté qu’il était rare de voir la reine « avoir un ton assez personnel », mais que ce fut « une année assez tragique pour elle ».

Il a déclaré: « Elle l’a décrit comme mon Philip bien-aimé … disant qu’il pouvait s’amuser dans n’importe quelle situation. »

Sa Majesté passerait le jour de Noël avec le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

En raison de l’augmentation des cas de Covid, Sa Majesté a annulé son voyage traditionnel à Sandringham et a plutôt choisi de rester à Windsor.

La reine a également manqué un service du matin de Noël au château de Windsor, tandis que des membres de la famille royale, dont Charles et Camilla, le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex sont arrivés à la chapelle St George.

Les membres de la famille royale ont rencontré le doyen de Windsor devant la chapelle avant le service des Matines de Noël.