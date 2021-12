Queen saluée par Joe Biden pour avoir donné « l’exemple au monde » alors qu’elle reçoit un prix américain | Royale | Nouvelles

La reine a été officiellement reconnue outre-Atlantique pour son leadership et son engagement indéfectible envers son pays et le Commonwealth. Jeudi, la souveraine a reçu le deuxième Ruth Bader Ginsburg Women of Leadership Award, qui célèbre les femmes qui ont consacré leur vie au service public et apporté un changement positif dans la société.

M. Biden a sanctionné la décision de récompenser la reine pour ses sept décennies de service au Royaume-Uni et au Commonwealth en écrivant une lettre à Sa Majesté, dans laquelle il a félicité le souverain de 95 ans pour « avoir donné l’exemple ».

Le président américain a écrit : « Ce prix témoigne de votre vie de leadership et de votre dévouement sans faille au service du peuple du Commonwealth.

« Votre force et votre intégrité à une époque de défis mondiaux sans précédent ont donné l’exemple au monde qui continuera d’inspirer les dirigeants pour les générations à venir. »

M. Biden a rencontré pour la première fois la reine en juin lors de la réception du G7 qui s’est tenue à Cornwall.

Deux jours plus tard, le monarque a accueilli M. Biden et son épouse le Dr Jill Biden pour le thé et une audience privée au château de Windsor.

A l’issue de cette rencontre, M. Biden a félicité Sa Majesté pour sa générosité.

Il a déclaré: « Nous avons eu une longue conversation. Elle était très généreuse.

« Je ne pense pas qu’elle serait insultée mais elle m’a rappelé ma mère.

« En termes d’apparence et de générosité. Elle était très aimable. »

Ouvrant leur discussion, M. Biden a déclaré qu’ils avaient parlé du président russe M. Poutine et du dirigeant chinois Xi Jinping.

Il a ajouté : « Elle a dit : ‘Comment ça se passe à la Maison Blanche ?’ J’ai dit : ‘Eh bien c’est magnifique mais c’est beaucoup de monde’. »

Jeudi, M. Biden n’était pas la seule personnalité américaine à féliciter la reine pour son engagement envers les fonctions publiques.

Le juge en chef de la Cour suprême, le juge John Roberts, a déclaré dans un communiqué : « Le règne de Votre Majesté a illustré le dévouement au service et à la primauté du droit.

« Cela a inspiré un grand nombre d’autres dans le monde à se donner pour le bien plus large. »

Il a également déclaré: « Votre Majesté et mon regretté collègue le juge Ginsburg ont personnifié ces vertus dans différentes arènes, bien sûr, mais avec le même niveau extraordinaire d’engagement et, en effet, de courage. »

La présidente américaine de la Chambre, Nancy Pelosi, a également montré qu’elle gardait la reine en haute estime, affirmant qu’elle était « une dirigeante qui a incarné les plus hautes vertus de service, de dignité et de grâce ».

Mme Pelosi a ajouté: « Votre engagement de toute une vie envers le devoir civique a mérité le respect de votre peuple – et en fait du monde – tout en inspirant d’innombrables jeunes femmes et filles. »

Le prix a été accepté au nom de la reine par son ambassadrice aux États-Unis, Son Excellence Dame Karen Pierce, DCMG.

Lors de la cérémonie de remise des prix à la Bibliothèque du Congrès, Dame Karen a déclaré : « C’est un grand honneur et privilège d’accepter ce prix au nom de Sa Majesté la Reine.

« Le prix commémore l’héritage durable et l’engagement inspirant de la juge Ruth Bader Ginsburg.

« Le dévouement indéfectible et le service public de Sa Majesté la Reine sont une inspiration ressentie dans le monde entier. »

Le prix Ruth Bader Ginsburg Women of Leadership, créé pour honorer la mémoire du défunt juge de la Cour suprême décédé en 2020, est décerné chaque année par la Fondation Dwight D. Opperman.

La reine a clairement exprimé son engagement envers le Commonwealth à l’occasion de son 21e anniversaire en avril 1947.

Lors d’une visite du Commonwealth avec sa famille, la princesse Elizabeth a alors déclaré à la radio : « Grâce aux inventions de la science, je peux faire ce qui n’était possible pour aucun d’entre eux.

« Je peux faire mon acte solennel de dédicace avec tout un Empire à l’écoute. Je voudrais faire cette dédicace maintenant. C’est très simple.

« Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. »