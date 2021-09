Queen s’apprête à manquer le Chelsea Flower Show « le plus aimé au monde » pour la première fois en 16 ans | Royale | Nouvelles

Le monarque, 95 ans, manquera apparemment le Chelsea Flower Show de la Royal Horticultural Society (RHS) de cette année, car le royal est actuellement à Balmoral. D’autres membres de la famille royale prévoient toujours d’assister à l’événement, notamment le comte et la comtesse de Wessex, la princesse royale, le duc et la duchesse de Gloucester, le prince et la princesse Michael de Kent et la princesse Alexandra.

L’événement annuel RHS, aimé de Sa Majesté, a été déplacé de sa date d’origine en mai en raison des restrictions de Covid.

À l’époque, Sue Biggs, directrice générale de la RHS, avait évoqué le report du célèbre événement : « En ces temps difficiles, nous avons toujours suivi les conseils du gouvernement et pris des décisions difficiles et responsables, la santé et la sécurité des personnes étant notre principale préoccupation.

“Bien que nous soyons tristes d’avoir dû retarder le RHS Chelsea et désolés pour les perturbations que cela entraînera, nous sommes ravis que nous prévoyions toujours d’apporter l’événement de jardinage le plus apprécié au monde à la nation à un moment où plus de gens jardinent plus que jamais.

La reine a rarement manqué un spectacle et ce sera la première fois en 16 ans qu’elle ne sera pas vue lors de l’événement.

L’événement de cette année a lieu à partir du mardi 21 septembre, mais le royal reste à Balmoral comme il est d’usage pour cette période de l’année.

L’événement a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie – un geste historique car la dernière fois que le spectacle a été annulé, c’était pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le premier spectacle était connu sous le nom de Great Spring Show et a eu lieu le 20 mai 1913.

Alors que le roi et la reine n’étaient pas présents pour le premier spectacle il y a plus d’un siècle, la mère du roi, la reine Alexandra, était présente avec deux de ses enfants.

Au salon 2021, les visiteurs peuvent voir des jardins où les « meilleurs concepteurs de jardins se réunissent pour présenter un design et des idées de pointe ».

« Le RHS Chelsea se tient pour la première fois en septembre, ce qui signifie qu’il coïncide avec le Chelsea History Festival, qui se tient sur trois sites patrimoniaux majeurs le long de Royal Hospital Road, y compris le Royal Hospital Chelsea », décrit le site Web du RHS.

“Écoutez les retraités de Chelsea réfléchir sur leur implication dans la guerre de Corée, visitez le Chelsea Physic Garden, le plus ancien jardin botanique de Londres, ou rejoignez Jonathan Dimbleby et Andrew Roberts alors qu’ils discutent de l’opération Barbarossa.”