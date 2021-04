Queen s’apprête à obtenir l’essentiel de la fortune de 10 millions de livres sterling du prince Philip – EXCLUSIF | Royal | Nouvelles

Funérailles du prince Philip: la reine semble essuyer une larme

Le palais de Buckingham a refusé de dire ce qu’il adviendra de sa succession maintenant, mais il est probable qu’il en laissera la plus grande partie à la reine, qui est exonérée de droits de succession en vertu d’un accord spécial conclu entre la monarchie et le gouvernement. Cet accord est basé sur l’hypothèse que le monarque est incapable de travailler ou de faire du commerce pour accroître sa richesse privée contrairement aux autres. Il permet aux monarques de transmettre leurs richesses privées au prochain souverain.

Les épouses royales ne sont pas strictement couvertes par les mêmes exemptions que les monarques, mais les détails exacts de la succession de Philip peuvent ne jamais devenir publics. Contrairement à tout le monde, les testaments de la famille royale ont tendance à être scellés dans le cadre d’une pratique commencée après un scandale sexuel en 1910 lorsque le frère de la reine Mary, le prince François de Teck, a laissé des bijoux à une maîtresse.

Bien que les avocats se réfèrent actuellement à la loi de 1981 sur la Cour suprême pour la justifier, il n’y a pas de règle absolue. La taille de la succession de la reine mère est restée secrète après sa mort en 2002, mais la valeur de la succession de son prédécesseur en tant que consort Queen Mary a été rendue publique après sa mort en 1953 – 406 £, 407 9s 8d. Les avocats de la princesse Diana ont également choisi de rendre public ses 21 millions de livres sterling après sa mort en 1997.

Un examen de la loi d’homologation et du nombre d’exemptions royales a été entrepris en 2013 et a recommandé que l’époux, les enfants, les premier et deuxième en ligne du trône et leurs conjoints soient exemptés de l’obligation générale d’être ouverts à l’inspection, mais le Le résultat a été mis de côté depuis lors au profit de l’imprécision du gouvernement.

Philip, décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans, n’était peut-être pas riche en espèces par rapport à de nombreuses personnes les plus riches de Grande-Bretagne, mais il a construit une fortune privée basée en grande partie sur les cadeaux qu’il a reçus pour son impressionnante collection d’art, de livres et de politique et royale. des dessins animés, dont plusieurs du légendaire dessinateur du Daily Express Giles, l’un de ses favoris.

Il est probable que la majeure partie de la succession du duc reviendra à la reine (Image: Tim Graham)

David McClure, l’expert de la finance royale qui a fait la chronique de la richesse du duc dans son livre Royal Legacy, a déclaré: «La transformation de Philip du prince sans le sou au mariage en duc multimillionnaire à la mort montre comment les dons royaux sont devenus un important générateur de richesse.

Il a estimé prudemment la fortune de Philip à 10 millions de livres sterling, bien qu’un journal, The Mail on Sunday, l’ait estimée à 28 millions de livres il y a plusieurs années. Si les cadeaux de mariage, dont beaucoup sont susceptibles d’être traités comme appartenant à la Couronne au nom de la nation, sont pris en compte, la fortune de Philip pourrait atteindre les hauteurs vertigineuses de 50 millions de livres sterling, a estimé M. McClure.

Les initiés royaux ont prédit que le duc aurait laissé quelque chose à ses enfants et petits-enfants, mais que la majeure partie de sa succession irait à la reine et éviterait ainsi l’impôt. Sa collection d’art pourrait également être remise au Royal Collection Trust, un organisme de bienfaisance enregistré bien que ce soit un département de la maison royale, et être détenue à perpétuité par les monarques régnants au nom de la nation.

Lorsque les fiançailles du duc avec la princesse Elizabeth ont été annoncées, il gagnait moins de 350 £ par an (Image: .)

Né prince grec, Philip a été déchu de sa nationalité et contraint à l’exil après le renversement de la monarchie. Il a passé son enfance à compter sur des parents riches de Grande-Bretagne et d’Europe pour le loger, le vêtir, le nourrir et l’éduquer.

À la mort de son père, le prince Andrew de Grèce et du Danemark, il a hérité de tous ses biens, mais cela se résumait à quelques costumes rongés par les mites, une paire de brosses à cheveux monogrammées, un blaireau à manche en ivoire, des livres et quelques peintures, et le seul vrai objet de valeur, une chevalière en or qu’il porta pour le reste de sa vie.

En tant que célibataire, il possédait une élégante voiture de sport noire MG, mais lorsque ses fiançailles avec la princesse Elizabeth ont été annoncées en juillet 1947, il gagnait moins de 350 £ par an en tant que premier lieutenant de la Royal Navy, il voyageait en troisième classe en train et portait des vêtements usés. costume. Le majordome de son oncle Lord Mountbatten a déclaré que sa garde-robe était «plus maigre que celle de nombreux employés de banque». Il se présentait souvent à la résidence de Mountbatten à Londres avec rien de plus qu’un rasoir et le majordome reprenait ses chaussettes et lavait et repassait sa chemise pendant la nuit, a écrit M. McClure.

La collection d’art de Philip pourrait être remise au Royal Collection Trust (Image: .)

Rejoindre la famille royale a inévitablement changé sa fortune et c’était souvent par le biais de cadeaux. En 1956, il a invité l’artiste de Norfolk Edward Seago à l’accompagner dans un voyage de retour à bord du Royal Yacht Britannia financé par les contribuables en provenance d’Australie via l’Antarctique et l’Atlantique Sud. Seago, dont le travail se vend régulièrement entre 40 000 et 60 000 £ la toile, a appris à Philip à peindre tout en produisant 60 peintures à l’huile de l’expédition qu’il a ensuite donnée au duc en cadeau privé.

Il est devenu un collectionneur d’art passionné et aurait possédé 2000 œuvres, dont 150 peintures écossaises contemporaines, des œuvres aborigènes australiennes d’Albert Namatjira, de précieuses peintures de William Dobell et Sidney Nolan, et une peinture de Paul Nash – Cloud Flora Number One – vaut au moins 40 000 £ à 50 000 £.

Sa fierté et sa joie dans son étude du premier étage sur le côté nord du palais de Buckingham étaient deux portraits de ses parents – la princesse Alice et le prince Andrew – peints en 1907 et 1913 par l’artiste hongrois Philip de Laszlo et d’une valeur de 90000 £ chacun.

Le duc a collecté 13000 livres, dont 900 sur les oiseaux et 1200 sur les poissons et les animaux (Image: .)

Il a rassemblé 13 000 livres, dont 900 sur les oiseaux et 1 200 sur les poissons et les animaux. M. McClure a estimé que sa collection combinée de livres, d’art et de dessins animés valait plusieurs millions de livres sterling et lorsque vous avez ajouté des économies sur ses 359000 £ par an, la rente parlementaire, les investissements et autres cadeaux, a mis sa succession à 10 millions de livres sterling.

«Pourquoi la taille de la succession du prince Philip devrait-elle être tenue secrète, alors que la valeur de la succession de tous les citoyens non royaux doit être publiée?» Il a demandé. «Pourquoi est-ce considéré comme un secret d’État?» Il a demandé.

Le palais de Buckingham a refusé de commenter, arguant qu’il s’agissait d’une affaire privée.