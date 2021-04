Queen “se débrouille incroyablement bien” après les funérailles de Philip alimentées par le soutien des Britanniques | Royal | Nouvelles

“Elle se débrouille incroyablement bien”, a déclaré la source.

Ils ont ajouté que la reine «a été réconfortée non seulement par l’amour et le soutien de sa famille proche, mais aussi par les milliers de personnes qui avaient tant de choses merveilleuses à partager sur la vie et l’héritage de son mari.

La reine a partagé un rare message personnel à l’occasion de son 95e anniversaire mercredi, remerciant le public pour son soutien en cette période difficile.

Elle a déclaré: «J’ai, à l’occasion de mon 95e anniversaire aujourd’hui, reçu de nombreux messages de bons voeux, que j’apprécie beaucoup.

«Alors qu’en tant que famille, nous vivons une période de grande tristesse, cela nous a tous réconfortés de voir et d’entendre les hommages rendus à mon mari, de la part de ceux du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier.

«Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours.

«Nous avons été profondément touchés et nous continuons à nous rappeler que Philip a eu un impact si extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie.

La reine a été vue au volant d’une voiture de domaine Jaguar à travers le parc du château de Windsor mercredi après-midi alors qu’elle se préparait à promener ses chiens.

Elle aurait rencontré quelques membres de sa famille proche, dont la princesse Anne et sa belle-fille Sophie, comtesse de Wessex.

La comtesse en particulier a été un grand soutien à la reine depuis le décès du duc et a souvent été vue en visite chez la reine au château de Windsor.

Écrivant dans iNews, l’auteure royale Jennie Bond, a déclaré: «La reine n’a pas caché le fait que la mort de son mari a laissé un immense vide dans sa vie – elle a également perdu la seule personne au monde à qui elle pouvait se confier complètement. et, peut-être plus important encore, qui lui donnerait son opinion honnête, parfois brutalement franche.

«Elle a cependant un petit cercle d’amis proches qui la soutiendront dans les mois et les années à venir.»

Répondant à la déclaration d’anniversaire de la reine, la source royale du Mirror a déclaré: “C’est bien sûr ce que nous attendons de Sa Majesté, le devoir avant tout et penser aux autres malgré tout, malgré une perte dévastatrice.”