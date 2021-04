Queen se remet au travail quatre jours seulement après la perte déchirante du prince Philip | Royal | Nouvelles

Le prince Philip a “ annulé ” la tradition de la reine Victoria, selon Jobson

Vendredi, le duc d’Édimbourg est décédé paisiblement au château de Windsor à l’âge de 99 ans. Mais la reine Elizabeth II, toujours dévouée, a repris ses fonctions royales pour marquer le départ à la retraite du plus haut fonctionnaire de sa maison.

Aujourd’hui, la reine a organisé une cérémonie alors que le comte Peel a officiellement démissionné en tant que Lord Chamberlain.

On pense que le comte Peel avait supervisé les arrangements pour les funérailles du duc, qui ont lieu samedi.

Il a confié la responsabilité à son successeur, l’ancien chef des espions du MI5, le baron Parker.

Le bureau du Lord Chamberlain s’occupe de l’aspect pratique de la journée et supervise tous les rendez-vous des hauts fonctionnaires de la maison.

La reine Elizabeth reprend ses fonctions royales quelques jours après la mort de Philip (Image: .)

La reine Elizabeth et le comte Peel (Image: PA)

Le Lord Chamberlain est le canal de communication entre le monarque et la Chambre des Lords.

Au cours de l’engagement officiel, la reine a accepté la baguette et les insignes de fonction de son ancien assistant.

L’engagement officiel a été enregistré dans la circulaire de la Cour, la liste des événements auxquels la reine et sa famille ont participé.

Il disait: “Le comte Peel a eu une audience de la reine aujourd’hui, a remis sa baguette et son insigne d’office en tant que Lord Chamberlain et l’insigne de chancelier de l’Ordre royal de Victoria et a pris congé après avoir renoncé à sa nomination en tant que Lord Chamberlain, lorsque Sa Majesté l’a investi avec la chaîne royale victorienne. “

LIRE LA SUITE: La douleur de la reine à 95 ans moins le prince Philip “ rock ” manquant

Le prince Philip et la reine Elizabeth II (Image: .)

Au cours du week-end, la monarchie et leurs ménages ont annoncé qu’ils observeraient deux semaines de deuil royal.

Les membres du cabinet continueraient à «prendre des engagements adaptés aux circonstances».

La princesse Anne a participé à son premier événement royal depuis la mort de son père lorsqu’elle s’est jointe à la conférence de printemps du Royal College of Emergency Medicine.

Le prince William s’est également engagé à respecter les vœux de son grand-père, à soutenir la reine et à «faire le travail».

NE MANQUEZ PAS

L’ami proche du prince Harry explique pourquoi les retrouvailles de William “ prennent du temps ” [INSIGHT]

La famille royale ne devrait pas s’excuser auprès de Meghan Markle [REVEAL]

‘Laisse-le tranquille!’ La “ critique injuste ” du prince Harry a explosé au milieu d’un plaidoyer [COMMENT]

Arbre généalogique royal (Image: Express)

Après la mort de Philip, une déclaration du palais de Buckingham disait: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

“D’autres annonces seront faites en temps voulu.

“La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”

La reine Elizabeth reprend ses fonctions royales (Image: .)

S’exprimant depuis sa maison de Highgrove, le prince Charles a rendu hommage à son père et a déclaré: “Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense que par-dessus tout, aurait été étonné par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet et de ce point de vue, nous sommes, ma famille, profondément reconnaissants pour tout cela.

“Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en ce moment particulièrement triste.”

La princesse Anne a également déclaré: “Vous savez que cela va arriver, mais vous n’êtes jamais vraiment prêt.

“Mon père a été mon professeur, mon partisan et mon critique, mais c’est surtout son exemple d’une vie bien vécue et d’un service libre étant donné que je voulais le plus imiter.”

Le prince Philip est décédé vendredi (Image: .)

Les funérailles du prince Philip auront lieu à 15 heures le samedi 17 avril.

La cérémonie aura lieu à la chapelle St George, sur le terrain du château de Windsor, et sera télévisée.

En raison des restrictions relatives aux coronavirus, seules 30 personnes seront autorisées à y assister, socialement éloignées.

La liste des invités n’a pas encore été annoncée, bien qu’il ait été confirmé que le prince Harry – qui est rentré au Royaume-Uni – y assistera.