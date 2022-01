Queen sera protégée par une « zone d’exclusion aérienne » de 2 500 pieds par crainte de sécurité | Royale | Des nouvelles

Prince Philip: commentateur sur le temps «précieux» avec la reine

À partir du 27 janvier, il sera interdit à la plupart des avions de passer en dessous d’une altitude de 2 500 pieds dans un rayon de 1,4 mile dont le centre est le château de Windsor. La reine a passé la majeure partie des deux dernières années dans sa résidence de Berkshire.

Un avis d’information publié conjointement à la mi-décembre par NATS – les services d’information aéronautiques britanniques – et la Civil Aviation Authority (CAA) a déclaré qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de restreindre les vols à proximité du château de Windsor « compte tenu de l’importance des considérations de sécurité associées à cet endroit du fait qu’il s’agit de la résidence d’un membre de la famille royale ».

L’interdiction de vol s’applique à tous les aéronefs à l’exception de ceux exploités par ou au nom d’un membre de la famille royale, le Service national de l’air de la police, les services médicaux d’urgence des hélicoptères, l’Agence maritime et des garde-côtes lors d’une opération de recherche et de sauvetage et le Vol en hélicoptère de la Reine.

Entre autres, des exemptions sont également appliquées à tout aéronef « faisant une approche ou partant de l’aéroport de Londres Heathrow alors qu’il est sous le contrôle du London Terminal Control, Swanwick, ou de l’unité de contrôle du trafic aérien de l’aéroport de Londres Heathrow ».

Express.co.uk a contacté CAA pour de plus amples commentaires. L’Autorité n’a fait aucun commentaire.

Le château de Windsor de la Reine va devenir une zone d’exclusion aérienne (Image: PA)

La reine a passé la majeure partie de la pandémie à s’auto-isoler au château de Windsor (Image: PA)

Les avions de chasse peuvent être brouillés si un avion franchit la zone d’exclusion aérienne et ne répond pas aux avertissements radio.

Et la police protégeant le parc du château se verra également conférer plus de pouvoirs pour arrêter les drones illégaux, a rapporté le Sun.

La nouvelle que la reine bénéficierait d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus du château de Windsor a été révélée pour la première fois en avril dernier, après que la police de Thames Valley a commencé une consultation sur une « ordonnance d’espace aérien restreint ».

Un porte-parole de la police a déclaré à l’époque: « Dans le cadre des responsabilités de la police du Met sous le commandement de la protection des redevances et des spécialistes, le Met est responsable du maintien de l’ordre dans l’empreinte du château de Windsor et nous travaillons en étroite collaboration avec la police de Thames Valley pour assurer le château et le les zones environnantes sont gardées sûres et sécurisées.

La maison de la reine dans le Berkshire (Image: PA)

« Dans le cadre de notre examen continu des dispositions en matière de sécurité au château de Windsor et en partenariat avec la police de Thames Valley, nous avons l’intention de demander une ordonnance d’espace aérien restreint jusqu’à 2 500 pieds dans un rayon de 1,5 mille marin autour du château de Windsor.

« Cela n’a pas été provoqué en réponse à une menace ou à un renseignement spécifique, mais est destiné à renforcer davantage la sécurité dans ce qui est un lieu emblématique et à assurer la sécurité de la communauté vivant à proximité. »

Des membres de la famille royale se sont plaints du bruit créé par les avions qui décollaient et atterrissaient à l’aéroport d’Heathrow, à quelques kilomètres seulement du château de Berkshire, dans le passé.

Le prince Philip aurait déclaré que le ciel au-dessus de Windsor était si occupé que, si la reine décidait d’y enregistrer son émission de Noël, elle devrait le faire en « petits créneaux de 30 secondes » pour ne pas être interrompue par le bruit des avions.

Le prince Philip aurait une fois plaisanté sur le bruit au-dessus du château de Windsor (Image: PA)

La reine et le prince Philip (Image: PA)

En 2017, la reine elle-même a plaisanté sur le bruit au-dessus de sa résidence.

Apparaissant à l’heure des questions des jardiniers sur BBC Radio 4 en 2017, elle a déclaré: « J’espère vraiment que vous avez apprécié la visite de Frogmore House et du jardin, qui occupe une place particulière dans les affections de ma famille.

« En effet, je ferais écho aux sentiments de la reine Victoria, qui, il y a 150 ans, a écrit sur ce cher et beau jardin où tout est paix et où l’on n’entend que le bourdonnement des abeilles, le chant des oiseaux.

« De nos jours, il y a plus de bruit dans l’air qu’en 1867, mais Frogmore reste un environnement merveilleusement relaxant. »

Résidences des membres de la famille royale au Royaume-Uni (Image : EXPRESS)

La décision de faire du château de Windsor une zone d’exclusion aérienne a été prise avant la dernière alerte à la sécurité vécue par la reine.

Le matin de Noël, un intrus a fait irruption dans le parc du château de Windsor alors que le monarque était en résidence.

Un homme de 19 ans a été arrêté pour suspicion de violation ou d’intrusion dans un site protégé et possession d’une arme offensive.

Il a été révélé qu’il avait une arbalète sur lui.

La reine livrant sa dernière émission de Noël (Image: GETTY)

Cela a incité le ministère de l’Intérieur à envisager « des options pour renforcer les contrôles sur les arbalètes », comme l’a déclaré un porte-parole du ministre de l’Intérieur Priti Patel.

L’homme a été sectionné en vertu de la loi sur la santé mentale.

Cet épisode a suscité des appels parmi les observateurs royaux pour réévaluer la sécurité de Sa Majesté dans sa maison de Berkshire.