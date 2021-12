Queen sera rejointe par un « petit noyau dur » de membres de la famille royale pour le déjeuner de Noël, selon un expert | Royale | Des nouvelles

Après une année tumultueuse de pertes et de luttes contre Covid, le reine pourrait être entourée d’une petite unité de membres de la famille royale pour son déjeuner de Noël, estiment les experts royaux. Comme ce sera la première fois que le monarque de 95 ans passera Noël sans le prince Phillip à ses côtés, les experts pensent que la famille proche de Sa Majesté sera là pour la soutenir.

S’exprimant sur la question de savoir si la reine serait seule à Noël, Katie Nicholl a déclaré à The Royal Beat de True Royalty TV: « Je ne peux tout simplement pas croire que la famille permettra que cela se produise, je ne pense pas que cela se produira. »

Selon le commentateur royal Phil Dampier, le monarque n’aura pas plus de 15 membres de sa famille en sa compagnie le jour de Noël, y compris le prince William et Kate Middleton.

Il a déclaré au Sun: « Cela ne me surprendrait pas si le prince Charles et Camilla, le prince Andrew et peut-être le prince Edward et Sophie Wessex et peut-être quelques autres – un petit noyau dur de personnes – la rejoignent pour le déjeuner. »

Dans le cadre de leur tradition, la famille royale s’implique principalement dans les jeux de société après le déjeuner, les cadeaux généreux (et idiots) et bien sûr le service religieux local.

Cependant, avec l’augmentation des cas de Covid dans le pays, les plans seront réduits.

M. Dampier a déclaré à la publication: «Évidemment, ce sera beaucoup plus petit et ce sera similaire à l’année dernière.

« La seule grande différence est que le prince Philip ne sera pas là. »

La famille, dit-il, profite d’un déjeuner de Noël à 13 heures chaque année – « ils ne traînent pas » – avant de se rassembler pour regarder le discours de la reine.

LIRE LA SUITE: Fury alors que Meghan est accusée d’avoir «mis en scène» des photos de Noël

«Je pense que tout cela va passer par la fenêtre. Ils ne voudront tout simplement pas que les gens se mélangent beaucoup.

« Et puis le soir, ils jouaient à des jeux de charades et autres – mais encore une fois, je pense que ce sera par la fenêtre. »

Sa Majesté a abandonné ses plans précédents de s’envoler pour Sandringham pour la saison des fêtes et restera à la place au château de Windsor pour assurer un Noël en toute sécurité.