Queen Share ‘Freddie’s Hits’ – Épisode 36 de la plus grande série de vidéos

Pour terminer la célébration de la reine prouesses d’écriture de chansons en regardant quel membre du groupe a écrit quels succès, l’épisode de cette semaine de la série « The Greatest » se concentre sur le majestueux Freddie Mercury avec les « Freddie’s Hits » explicites.

‘Freddie’s Hits’ complète la célébration des plus grandes chansons de Queen et qui les a écrites en mettant en avant cinq morceaux classiques composés par l’inimitable chanteur du groupe, Freddie Mercury. Cela vient quelques jours avant le marquage des 30 ans depuis son décès. Vous pouvez regarder l’épisode en entier ci-dessous.

Certains des plus grands succès de Freddie, tels que « We Are The Champions », « Somebody To Love », « Crazy Little Thing Called Love », et, bien sûr, son chef-d’œuvre, « Bohemian Rhapsody », ont déjà été présentés dans cette série. Pourtant, il reste encore beaucoup d’autres joyaux précieux à apprécier, telle était l’extraordinaire capacité de Freddie à écrire des classiques intemporels.

Commencer ce voyage à travers les autres succès de Freddie est une chanson qui est devenue plus populaire au fil du temps. « Don’t Stop Me Now » a été un succès lors de sa sortie en 1979, mais prouvant sa longévité, il a également dominé les charts britanniques lorsqu’il a été repris par McFly en 2006. Un favori de la fête, et régulièrement voté comme l’une des meilleures chansons à conduire à, la popularité de la piste a été encore galvanisée après avoir figuré dans le Bande originale du film Bohemian Rhapsody, actuellement la deuxième chanson la plus écoutée de Queen au Royaume-Uni.

En 1982, « Body Language » a fourni un exemple mémorable de la façon dont Queen a bénéficié d’un attrait international aussi fort. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un succès évident au Royaume-Uni, il a connu une tempête aux États-Unis, très probablement aidé par la notoriété qu’il a acquise en devenant la première vidéo interdite par MTV, et a grimpé dans les charts nord-américains donnant au groupe son cinquième plus gros single de tous les temps. aux États-Unis en juin 1982.

« It’s A Hard Life », présenté sur l’album 1984 Les travaux et était le troisième single de cet album à figurer dans le top dix. Le morceau a également acquis une certaine notoriété grâce à la vidéo du bal masqué de style opéra Pagliacci pour la chanson, avec ses collègues du groupe comparant les « yeux » sur le costume rouge vif de Freddie à lui donner l’apparence d’une « crevette géante ».

Et bien que pour Le miracle album, les quatre membres du groupe ont partagé les crédits d’écriture pour chaque chanson, l’inspiration de Freddie sur la chanson titre est largement reconnue.

L’épisode termine de manière appropriée cette visite de certains des succès les plus mémorables de Freddie avec le dernier qu’il ait jamais écrit, le merveilleux « A Winter’s Tale ». Présenté sur le Fabriqué au paradis album, c’était un hit parmi les dix premiers lors de sa sortie à titre posthume en 1995, et est un rappel approprié du génie de Freddie en tant qu’auteur-compositeur.

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.